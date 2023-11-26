Только один игрок забил больше Малиновского из-за пределов штрафной среди топ-5 лиг

Малиновский забил 16 голов из-за пределов штрафной площади, начиная с августа 2019-го - больше только у Месси (23).

Сегодня украинский полузащитник сделал то, что у него лучше всего получается - пробил левой с дальней дистанции, забив свой первый гол за "Дженоа". Однако "генуэзцы" не смогли завоевать хотя бы одно очко.