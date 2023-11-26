Премьер-лига
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Только один игрок забил больше Малиновского из-за пределов штрафной среди топ-5 лиг
Фирменный стиль Руслана - дальний удар с левой
Фото: Getty Images
Малиновский забил 16 голов из-за пределов штрафной площади, начиная с августа 2019-го - больше только у Месси (23).
Сегодня украинский полузащитник сделал то, что у него лучше всего получается -
Малиновский был
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download1 (huyersk)
26.11.2023 в 18:28
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