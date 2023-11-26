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Только один игрок забил больше Малиновского из-за пределов штрафной среди топ-5 лиг

Премьер-лига
Обновлено

Фирменный стиль Руслана - дальний удар с левой

Только один игрок забил больше Малиновского из-за пределов штрафной среди топ-5 лиг

Фото: Getty Images

Новина українською

Малиновский забил 16 голов из-за пределов штрафной площади, начиная с августа 2019-го - больше только у Месси (23).

Сегодня украинский полузащитник сделал то, что у него лучше всего получается - пробил левой с дальней дистанции, забив свой первый гол за "Дженоа". Однако "генуэзцы" не смогли завоевать хотя бы одно очко.

Малиновский был заменен из-за повреждения, после чего его команда пропустила решающий гол.

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Лионель Месси Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
x.com
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download1 (huyersk)
26.11.2023 в 18:28
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
26.11.2023 в 18:28
Феномен!
Ответить
0
0

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