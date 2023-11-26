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Новая метла по новому мете. Динамо - Рух 2:0. Видеообзор матча
Динамо - Рух ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 26.11.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В заключительной игре воскресенья "Динамо" дома переиграло "Рух", забив два мяча до перерыва. Гости не показали особого сопротивления, поэтому подопечные Шовковского спокойно забрали три очка.
Для действующего наставника столичной команды это 10-я встреча во главе клуба.
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Хотя киевляне и смогли победить в матче, однако не обошли львовский клуб в турнирной таблице.
Чемпионат Украины, 15-й тур
Киев, "Динамо им. Валерия Лобановского"
"Динамо" Киев - "Рух" 2:0
Голы: Тымчик 6, Кабаев 43
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