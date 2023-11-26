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Кабаев: Поставил перед собой задачу больше бить по воротам

Премьер-лига

Игрок наконец-то отличился за Динамо

Кабаев: Поставил перед собой задачу больше бить по воротам

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
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В матче 15-го тура УПЛ "Динамо" - "Рух", в конце первого тайма второй мяч киевлян забил Владислав Кабаев

Для него этот гол стал первым в футболке "Динамо", если не учитывать товарищеские матчи. Наконец забить удалось в 36-й игре (после 1998 минут).

Я фланговый нападающий, давно не забивал, получал много критики. Я очень ждал этот гол, поставил перед собой задачу больше бить по воротам, но в первые минуты не мог попасть в сетку. Думаю, этот мяч должен подтолкнуть меня и команду к следующим голам и победам в будущем, - поделился эмоциями Владислав.

В этом сезоне игрок провел 9 матчей за бело-синих. Имеет в активе 1 гол и 1 ассист.

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Динамо Владислав Кабаев
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Источник:
Динамо
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