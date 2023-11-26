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Днепр-1 - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Днепр-1 - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Днепр-1 - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Завтра, в понедельник днепряне и одесситы очным поединком закроют 15-й тур УПЛ. Матч будет проходить на домашней арене днепровского клуба.

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Команды Юрия Максимова и Романа Григорчука подходят к этой встрече в разных статусах. Днепряне являются лидером чемпионата по потерянным очкам, а "моряки" - пока крепкий середняк.

"Днепр-1" имеет победную серию из 3-х матчей. В свою очередь "Черноморец" последний раз в украинском первенстве побеждал еще в октябре.

Матч 15-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Черноморцем" состоится в понедельник, 27-го ноября 2023-го года, в 17:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на канале 2+2.

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Трансляция матча Днепр-1 - Черноморец
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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