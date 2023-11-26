Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Завтра, в понедельник днепряне и одесситы очным поединком закроют 15-й тур УПЛ. Матч будет проходить на домашней арене днепровского клуба.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Команды Юрия Максимова и Романа Григорчука подходят к этой встрече в разных статусах. Днепряне являются лидером чемпионата по потерянным очкам, а "моряки" - пока крепкий середняк.
"Днепр-1" имеет победную серию из 3-х матчей. В свою очередь "Черноморец" последний раз в украинском первенстве побеждал еще в октябре.
Матч 15-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Черноморцем" состоится в понедельник, 27-го ноября 2023-го года, в 17:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на канале 2+2.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Кривбасс догоняет Днепр-1 и Полесье, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Что за удар! Малиновский мощным ударом с дальней дистанции забивает дебютный гол
- Динамо - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Динамо Киев - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года