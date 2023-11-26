Кабаев: На любую игру Динамо должно выходить как чемпион

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев сегодня забил дебютный мяч за киевский клуб. Произошло это в игре УПЛ с "Рухом", которую киевляне уверенно выиграли 2:0.

Кабаев признается, что соперника разобрали полностью, а для следующих побед еще нужно найти стабильность.

Конечно, мы понимали, что игра будет тяжелой, но настраивались, как всегда. На любую игру "Динамо" должно выходить, как чемпион и соответственно играть. Не всегда это удается, но нам уже некуда отступать.

Мы смотрели и разбирали "Рух" очень долго и много. Одной из наших задач было давить, когда их вратарь начинал атаки. Мы знали, кто кого должен был прессинговать, и это два раза сработало. Значит, установку тренера выполнили, хотя кое-что и не удалось.

Верим в то, что результаты будут становиться все лучше. Мы начали движение вверх, но в этом нужна стабильность.