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Кабаев: На любую игру Динамо должно выходить как чемпион
Возможно с новым тренером киевляне выйдут на вершину
Фото: Динамо
Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев сегодня забил дебютный мяч за киевский клуб. Произошло это в игре УПЛ с "Рухом", которую киевляне уверенно выиграли 2:0.
Кабаев признается, что соперника разобрали полностью, а для следующих побед еще нужно найти стабильность.
Конечно, мы понимали, что игра будет тяжелой, но настраивались, как всегда. На любую игру "Динамо" должно выходить, как чемпион и соответственно играть. Не всегда это удается, но нам уже некуда отступать.
Мы смотрели и разбирали "Рух" очень долго и много. Одной из наших задач было давить, когда их вратарь начинал атаки. Мы знали, кто кого должен был прессинговать, и это два раза сработало. Значит, установку тренера выполнили, хотя кое-что и не удалось.
Верим в то, что результаты будут становиться все лучше. Мы начали движение вверх, но в этом нужна стабильность.
В этом сезоне игрок провел 9 матчей за бело-синих, в которых однажды забил и отдал ассист. "Динамо" сейчас на 6-м месте УПЛ, однако имеет аж 3 игры в запасе, победы в которых могут их вывести на первое место. Следующий поединок киевляне проведут с "Минаем" 3 декабря.
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