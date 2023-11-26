  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кабаев: На любую игру Динамо должно выходить как чемпион
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кабаев: На любую игру Динамо должно выходить как чемпион

Премьер-лига

Возможно с новым тренером киевляне выйдут на вершину

Кабаев: На любую игру Динамо должно выходить как чемпион

Фото: Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев сегодня забил дебютный мяч за киевский клуб. Произошло это в игре УПЛ с "Рухом", которую киевляне уверенно выиграли 2:0.

Читайте такжеКабаев - о критике Динамо: Даже если взяли 3 очка, найдут за что зацепиться, что мы не так выиграли

Кабаев признается, что соперника разобрали полностью, а для следующих побед еще нужно найти стабильность.

Конечно, мы понимали, что игра будет тяжелой, но настраивались, как всегда. На любую игру "Динамо" должно выходить, как чемпион и соответственно играть. Не всегда это удается, но нам уже некуда отступать.

Мы смотрели и разбирали "Рух" очень долго и много. Одной из наших задач было давить, когда их вратарь начинал атаки. Мы знали, кто кого должен был прессинговать, и это два раза сработало. Значит, установку тренера выполнили, хотя кое-что и не удалось.

Верим в то, что результаты будут становиться все лучше. Мы начали движение вверх, но в этом нужна стабильность.

В этом сезоне игрок провел 9 матчей за бело-синих, в которых однажды забил и отдал ассист. "Динамо" сейчас на 6-м месте УПЛ, однако имеет аж 3 игры в запасе, победы в которых могут их вывести на первое место. Следующий поединок киевляне проведут с "Минаем" 3 декабря.

По теме
yellow-arrow
Дахновский: Решили с Близниченко перед игрой не брить усы - и они нам принесли удачу
yellow-arrow
Тренер Металлиста 1925: Не хочу обсуждать решение судей, но пенальти в ворота Вереса был очень вероятным
yellow-arrow
Днепр-1 - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо (Киев) Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости