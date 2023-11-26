ТаТоТаке: Матч Лиги Чемпионов будут обслуживать украинские арбитры

Украинский арбитр Николай Балакин получил назначение на матч группового раунда Лиги чемпионов.

Об этом информирует ТаТоТаке. Николай Балакин будет главным рефери в поле, и ему будет помогать полностью украинская бригада арбитров.

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Официально о назначении Балакина будет сообщено в понедельник. Тогда же будет известна и игра, на которой будет работать украинский арбитр.

Балакин в сезоне 2023/24 работал на матчах Лиги Европы "Марсель" – "Брайтон" и "Маккаби" Хайфа – "Вильярреал".

В УПЛ Балакин последний раз работал в поле на игре "Шахтер" – "Днепр-1". В матче "Шахтер" – "Полесье" Балакин был арбитром VAR. Донецкий клуб его работой был очень недоволен.