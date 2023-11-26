  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ТаТоТаке: Матч Лиги Чемпионов будут обслуживать украинские арбитры
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ТаТоТаке: Матч Лиги Чемпионов будут обслуживать украинские арбитры

Премьер-лига
Обновлено

Кто стал этим счастливчиком?

ТаТоТаке: Матч Лиги Чемпионов будут обслуживать украинские арбитры

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Украинский арбитр Николай Балакин получил назначение на матч группового раунда Лиги чемпионов.

Об этом информирует ТаТоТаке. Николай Балакин будет главным рефери в поле, и ему будет помогать полностью украинская бригада арбитров.

Официально о назначении Балакина будет сообщено в понедельник. Тогда же будет известна и игра, на которой будет работать украинский арбитр.

Балакин в сезоне 2023/24 работал на матчах Лиги Европы "Марсель" – "Брайтон" и "Маккаби" Хайфа – "Вильярреал".

Читайте такжеБалакин: Часто говорят, что арбитров не наказывают. Хорошо, давайте сделаем показательные казни

В УПЛ Балакин последний раз работал в поле на игре "Шахтер" – "Днепр-1". В матче "Шахтер" – "Полесье" Балакин был арбитром VAR. Донецкий клуб его работой был очень недоволен.

Читайте такжеСрна: Вчера Балакин допустил ошибку. С таким подходом украинские арбитры ненадолго задержатся в Европе
По теме
yellow-arrow
Буяльский стал 11-м игроком, сыгравшим более 200 матчей за Динамо в Чемпионате Украины
yellow-arrow
Кабаев: На любую игру Динамо должно выходить как чемпион
yellow-arrow
Дахновский: Решили с Близниченко перед игрой не брить усы - и они нам принесли удачу
Николай Балакин Лучано Лучи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.11.2023 в 22:40
Це вперше віторії, якщо не помиляюся
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.11.2023 в 22:40
Це вперше віторії, якщо не помиляюся
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости