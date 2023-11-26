Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ТаТоТаке: Матч Лиги Чемпионов будут обслуживать украинские арбитры
Кто стал этим счастливчиком?
Олександр Приходько
Украинский арбитр Николай Балакин получил назначение на матч группового раунда Лиги чемпионов.
Об этом информирует ТаТоТаке. Николай Балакин будет главным рефери в поле, и ему будет помогать полностью украинская бригада арбитров.
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Официально о назначении Балакина будет сообщено в понедельник. Тогда же будет известна и игра, на которой будет работать украинский арбитр.
Балакин в сезоне 2023/24 работал на матчах Лиги Европы "Марсель" – "Брайтон" и "Маккаби" Хайфа – "Вильярреал".
В УПЛ Балакин последний раз работал в поле на игре "Шахтер" – "Днепр-1". В матче "Шахтер" – "Полесье" Балакин был арбитром VAR. Донецкий клуб его работой был очень недоволен.
Популярное сейчас
- Кривбасс догоняет Днепр-1 и Полесье, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- УПЛ. Динамо Киев - Рух 2:0. Победил тот, кто меньше ошибался
- Что за удар! Малиновский мощным ударом с дальней дистанции забивает дебютный гол
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Андрей Лунин в Мадриде встретился с популярным украинским певцом. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
Комментарии 1