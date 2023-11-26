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Оболонь оказался в экстремальных погодных условиях во время поездки из Александрии в Киев
Непогода по всей стране
Фото: пресслужби ФК "Оболонь"
"Оболонь" попал под сильный снегопад по дороге из Александрии в Киев. После официального решения перенести игру из-за осложнения погодных условий команда отправилась обратно домой. Однако уже в Кировоградской области автобус с командой попал под сильный циклон со снегопадом, об этом сообщают клубные СМИ.
Движение в направлении Киева максимально затруднено. Зафиксировано усиление ветра до 35 м/с, а на дорогах - гололед.
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