Оболонь оказался в экстремальных погодных условиях во время поездки из Александрии в Киев

"Оболонь" попал под сильный снегопад по дороге из Александрии в Киев. После официального решения перенести игру из-за осложнения погодных условий команда отправилась обратно домой. Однако уже в Кировоградской области автобус с командой попал под сильный циклон со снегопадом, об этом сообщают клубные СМИ.

Движение в направлении Киева максимально затруднено. Зафиксировано усиление ветра до 35 м/с, а на дорогах - гололед.