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Дидык - о поражении от Динамо: Молодая команда ошиблась - это нормальное явление
Львовяне проиграли со счетом 0:2
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) в рамках 15-го тура УПЛ.
"Обидно, что сегодня так сыграли. В первом тайме я и Богдан Слюбик имели свои моменты, но не реализовали их. Это футбол - нужно сделать выводы и двигаться дальше.
Молодая команда ошиблась - это нормальное явление. В коллективе здоровая атмосфера, в раздевалке все игроки поддержали друг друга.
Конечно, команда несколько истощена на этой дистанции сезона, но мы обязаны получить положительный результат в следующих двух матчах перед зимней паузой в чемпионате", - сказал Дидык.
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