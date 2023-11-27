Дидык - о поражении от Динамо: Молодая команда ошиблась - это нормальное явление

Защитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) в рамках 15-го тура УПЛ.

"Обидно, что сегодня так сыграли. В первом тайме я и Богдан Слюбик имели свои моменты, но не реализовали их. Это футбол - нужно сделать выводы и двигаться дальше.

Молодая команда ошиблась - это нормальное явление. В коллективе здоровая атмосфера, в раздевалке все игроки поддержали друг друга.

Конечно, команда несколько истощена на этой дистанции сезона, но мы обязаны получить положительный результат в следующих двух матчах перед зимней паузой в чемпионате", - сказал Дидык.