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Дидык - о поражении от Динамо: Молодая команда ошиблась - это нормальное явление

Премьер-лига

Львовяне проиграли со счетом 0:2

Дидык - о поражении от Динамо: Молодая команда ошиблась - это нормальное явление

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) в рамках 15-го тура УПЛ.

"Обидно, что сегодня так сыграли. В первом тайме я и Богдан Слюбик имели свои моменты, но не реализовали их. Это футбол - нужно сделать выводы и двигаться дальше.

Молодая команда ошиблась - это нормальное явление. В коллективе здоровая атмосфера, в раздевалке все игроки поддержали друг друга.

Конечно, команда несколько истощена на этой дистанции сезона, но мы обязаны получить положительный результат в следующих двух матчах перед зимней паузой в чемпионате", - сказал Дидык.

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Динамо (Киев) Рух (Львов) Роман Дидык
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Источник:
ФК Рух
Комментарии
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Американец 2000
27.11.2023 в 08:47
Сколько денег заработали за слив игры лучше скажи позорники (((((
sticker
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000
27.11.2023 в 08:47
Сколько денег заработали за слив игры лучше скажи позорники (((((
sticker
Ответить
0
0

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