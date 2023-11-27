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Взвешенный успех СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 2:0

Премьер-лига

Без напряжения

Взвешенный успех СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 2:0

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

От этого матча ожидалось больше борьбы. "Рух" в начале сезона проявил себя амбициозным коллективом, но в Киеве в 15-м туре сыграл безвольно. Особенно – во втором тайме. Об этом говорил и тренер львовян. В то же время это не умаляет заслуг команды Шовковского, которая добилась успеха в взвешенном, хладнокровном стиле.

Как это было – видела через объектив своей фотокамеры корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Она и делится с читателями своими работами.

Фотогалерея

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