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Взвешенный успех СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 2:0
Без напряжения
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
От этого матча ожидалось больше борьбы. "Рух" в начале сезона проявил себя амбициозным коллективом, но в Киеве в 15-м туре сыграл безвольно. Особенно – во втором тайме. Об этом говорил и тренер львовян. В то же время это не умаляет заслуг команды Шовковского, которая добилась успеха в взвешенном, хладнокровном стиле.
Как это было – видела через объектив своей фотокамеры корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Она и делится с читателями своими работами.
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