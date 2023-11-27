Взвешенный успех СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 2:0

От этого матча ожидалось больше борьбы. "Рух" в начале сезона проявил себя амбициозным коллективом, но в Киеве в 15-м туре сыграл безвольно. Особенно – во втором тайме. Об этом говорил и тренер львовян. В то же время это не умаляет заслуг команды Шовковского, которая добилась успеха в взвешенном, хладнокровном стиле.

Как это было – видела через объектив своей фотокамеры корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Она и делится с читателями своими работами.

Фотогалерея