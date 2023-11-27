Шахтер может обеспечить евровесну, Заря может потерять все шансы. Расписание футбола на 27 ноября - третье декабря

Календарный год стремительно подходит к завершению, но футбол не прекращается. В последние дни ноября будут сыграны очередные туры еврокубков, которые станут решающими для многих команд. А в конце недели, когда уже начнется новый месяц, продолжатся национальные чемпионаты. В частности, будет и УПЛ. О времени и дате всех топ-игр недели – в этой подборке.

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Понедельник, 27-е ноября

Здесь нас привлекают сразу две вывески. В УПЛ сыграет один из лидеров турнирной таблицы "Днепр-1" против очень амбициозного и самобытного "Черноморца". А в Испании будет время "Жироны", где зажигают наши Цыганков и Довбик. Есть смысл приготовиться к голепаду.

"Днепр-1" - "Черноморец". 17:00. УПЛ. 2+2

"Верона" - "Лечче". 19:30. Серия А. MEGOGO

"Болонья" - "Торино". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Фулхэм" - "Вулверхэмптон". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Жирона" - "Атлетик". 22:00. Примера. MEGOGO

Вторник, 28-е ноября

Лига чемпионов выходит на финишную прямую. "Шахтер", в частности, может обеспечить себе участие в евровесне. Но для нас важно также, как сыграют между собой "Барселона" и "Порту" – от этого результата может зависеть перспектива "горняков" в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов. Топ-вывески дня – матчи между ПСЖ и "Ньюкаслом" и "Миланом" и "Боруссией" (Дортмунд).

"Лацио" - "Селтик". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Шахтер" - "Антверпен". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Барселона" - "Порту". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Манчестер Сити" - "Лейпциг". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Милан" - "Боруссия" Дортмунд. 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

ПСЖ - "Ньюкасл". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Фейеноорд" - "Атлетико". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Янг Бойз" - "Црвена Звезда". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Среда, 29-е ноября

Закончится пятый тур Лиги чемпионов. Еще ряд команд обеспечат себе весеннюю стадию турнира. Это точно будет не "Бенфика", но за ее матчем наблюдаем в контексте Анатолия Трубина. Также следим за "Арсеналом" Александра Зинченко. Снова ли сыграет в Лиге чемпионов Андрей Лунин? Узнаем из трансляции матча "Реал" - "Наполи".

"Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Севилья" - ПСВ. 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Арсенал" - "Ланс". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Бавария" - "Копенгаген". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Бенфика" - "Интер". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Брага" - "Унион". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Реал" - "Наполи". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Реал Сосьедад" - "Зальцбург". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Четверг, 30-е ноября

В этот день у "Зари" будет угроза попрощаться с шансами на еврокубковую весну. Чтобы этого не случилось, нужно в гостях побеждать "Гент". Интересно будет посмотреть на "Брейдаблик" в игре с "Маккаби" (Тель-Авив). А еще будут игры представителей топ-чемпионатов и конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Одним словом, очень много футбола.

"Гент" - "Заря". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Аталанта" - "Спортинг". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Бачка-Топола" - "Вест Хэм". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Маккаби" Хайфа - "Ренн". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Спарта" - "Бетис". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Фрайбург" - "Олимпиакос". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

АЕК - "Брайтон". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Олимпия" - "Лилль". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Вильярреал" - "Панатинаикос". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Хеккен" - "Байер". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Ливерпуль" - ЛАСК. 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Марсель" - "Аякс". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Серветт" - "Рома". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Тулуза" - "Юнион". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Айнтрахт" - ПАОК. 22:00. Лига конференций. MEGOGO

"Астон Вилла" - "Легия". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

"Фиорентина" - "Генк". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

Пятница, первое декабря

В пятницу начнется предпоследний тур УПЛ в текущем календарном году. "Полесье" получит шанс укрепить свои позиции матчем с "Вересом". Во Франции сыграет "Страсбур", в составе которого время от времени появляется Эдуард Соболь. В Италии есть смысл следить за грозным "Ювентусом". Ну и рядовые, но все же интересные матчи в Германии и Испании.

"Полесье" - "Верес". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Дармштадт" - "Кельн". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Монца" - "Ювентус". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Реймс" - "Страсбур". 22:00. Лига 1. МЕГОГО

"Лас-Пальмас" - "Хетафе". 22:00. Примера. MEGOGO

Суббота, второе декабря

Насыщенная программа будет в национальных чемпионатах. В Серии А команда Малиновского сыграет против команды Коваленко. А в Испании – команда Довбика/Циганкова против команды Яремчука. Будут украинцы и в АПЛ – Зинченко, Миколенко. Также, несмотря на наступление зимы, продолжится УПЛ. В субботу, в частности, должны состояться три поединка.

"Колос" - "Оболонь". 13:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Кривбасс" - "Александрия". 15:00. УПЛ. YouTube

"Жирона" - "Валенсия". 15:00. Примера. MEGOGO

"Дженоа" - "Эмполи". 16:00. Серия А. MEGOGO

"Бавария" - "Унион". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Днепр-1" - "Ворскла". 17:00. УПЛ. УНИАН

"Арсенал" - "Вулверхэмптон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Ноттингем" - "Эвертон". 19:30. АПЛ. Setanta Sports

"Реал" - "Гранада". 19:30. Примера. MEGOGO

"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Воскресенье, третье декабря

Все внимание будет приковано к матчам с участием "Динамо" и "Шахтера", которые будут экзаменовать аутсайдеров УПЛ. Еще в одном матче чемпионата Украины "Черноморец" примет ЛНЗ. В Англии Михаил Мудрик со своим "Челси" сыграет против своего бывшего тренера в "Шахтере" Роберто Де Дзерби. Но вывеска дня в чемпионате Англии – это "МанСити" против "Тоттенхэма". Горячо будет в Испании, где "Барселона" примет "Атлетико". Ну и "Наполи" - "Интер" из Серии А игнорировать грех.