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Шахтер может обеспечить евровесну, Заря может потерять все шансы. Расписание футбола на 27 ноября - третье декабря
Календарь топ-матчей
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Календарный год стремительно подходит к завершению, но футбол не прекращается. В последние дни ноября будут сыграны очередные туры еврокубков, которые станут решающими для многих команд. А в конце недели, когда уже начнется новый месяц, продолжатся национальные чемпионаты. В частности, будет и УПЛ. О времени и дате всех топ-игр недели – в этой подборке.
Понедельник, 27-е ноября
Здесь нас привлекают сразу две вывески. В УПЛ сыграет один из лидеров турнирной таблицы "Днепр-1" против очень амбициозного и самобытного "Черноморца". А в Испании будет время "Жироны", где зажигают наши Цыганков и Довбик. Есть смысл приготовиться к голепаду.
- "Днепр-1" - "Черноморец". 17:00. УПЛ. 2+2
- "Верона" - "Лечче". 19:30. Серия А. MEGOGO
- "Болонья" - "Торино". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Фулхэм" - "Вулверхэмптон". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Жирона" - "Атлетик". 22:00. Примера. MEGOGO
Вторник, 28-е ноября
Лига чемпионов выходит на финишную прямую. "Шахтер", в частности, может обеспечить себе участие в евровесне. Но для нас важно также, как сыграют между собой "Барселона" и "Порту" – от этого результата может зависеть перспектива "горняков" в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов. Топ-вывески дня – матчи между ПСЖ и "Ньюкаслом" и "Миланом" и "Боруссией" (Дортмунд).
- "Лацио" - "Селтик". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Шахтер" - "Антверпен". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Барселона" - "Порту". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Манчестер Сити" - "Лейпциг". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Милан" - "Боруссия" Дортмунд. 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- ПСЖ - "Ньюкасл". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Фейеноорд" - "Атлетико". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Янг Бойз" - "Црвена Звезда". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
Среда, 29-е ноября
Закончится пятый тур Лиги чемпионов. Еще ряд команд обеспечат себе весеннюю стадию турнира. Это точно будет не "Бенфика", но за ее матчем наблюдаем в контексте Анатолия Трубина. Также следим за "Арсеналом" Александра Зинченко. Снова ли сыграет в Лиге чемпионов Андрей Лунин? Узнаем из трансляции матча "Реал" - "Наполи".
- "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Севилья" - ПСВ. 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Арсенал" - "Ланс". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Бавария" - "Копенгаген". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Бенфика" - "Интер". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Брага" - "Унион". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Реал" - "Наполи". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Реал Сосьедад" - "Зальцбург". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
Четверг, 30-е ноября
В этот день у "Зари" будет угроза попрощаться с шансами на еврокубковую весну. Чтобы этого не случилось, нужно в гостях побеждать "Гент". Интересно будет посмотреть на "Брейдаблик" в игре с "Маккаби" (Тель-Авив). А еще будут игры представителей топ-чемпионатов и конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Одним словом, очень много футбола.
- "Гент" - "Заря". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Аталанта" - "Спортинг". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Бачка-Топола" - "Вест Хэм". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Маккаби" Хайфа - "Ренн". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Спарта" - "Бетис". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Фрайбург" - "Олимпиакос". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- АЕК - "Брайтон". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Олимпия" - "Лилль". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Вильярреал" - "Панатинаикос". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Хеккен" - "Байер". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Ливерпуль" - ЛАСК. 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Марсель" - "Аякс". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Серветт" - "Рома". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Тулуза" - "Юнион". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Айнтрахт" - ПАОК. 22:00. Лига конференций. MEGOGO
- "Астон Вилла" - "Легия". 22:00. Лига конференций. MEGOGO
- "Фиорентина" - "Генк". 22:00. Лига конференций. MEGOGO
Пятница, первое декабря
В пятницу начнется предпоследний тур УПЛ в текущем календарном году. "Полесье" получит шанс укрепить свои позиции матчем с "Вересом". Во Франции сыграет "Страсбур", в составе которого время от времени появляется Эдуард Соболь. В Италии есть смысл следить за грозным "Ювентусом". Ну и рядовые, но все же интересные матчи в Германии и Испании.
- "Полесье" - "Верес". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Дармштадт" - "Кельн". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Монца" - "Ювентус". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Реймс" - "Страсбур". 22:00. Лига 1. МЕГОГО
- "Лас-Пальмас" - "Хетафе". 22:00. Примера. MEGOGO
Суббота, второе декабря
Насыщенная программа будет в национальных чемпионатах. В Серии А команда Малиновского сыграет против команды Коваленко. А в Испании – команда Довбика/Циганкова против команды Яремчука. Будут украинцы и в АПЛ – Зинченко, Миколенко. Также, несмотря на наступление зимы, продолжится УПЛ. В субботу, в частности, должны состояться три поединка.
- "Колос" - "Оболонь". 13:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Кривбасс" - "Александрия". 15:00. УПЛ. YouTube
- "Жирона" - "Валенсия". 15:00. Примера. MEGOGO
- "Дженоа" - "Эмполи". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Бавария" - "Унион". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Днепр-1" - "Ворскла". 17:00. УПЛ. УНИАН
- "Арсенал" - "Вулверхэмптон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Ноттингем" - "Эвертон". 19:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Реал" - "Гранада". 19:30. Примера. MEGOGO
- "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
Воскресенье, третье декабря
Все внимание будет приковано к матчам с участием "Динамо" и "Шахтера", которые будут экзаменовать аутсайдеров УПЛ. Еще в одном матче чемпионата Украины "Черноморец" примет ЛНЗ. В Англии Михаил Мудрик со своим "Челси" сыграет против своего бывшего тренера в "Шахтере" Роберто Де Дзерби. Но вывеска дня в чемпионате Англии – это "МанСити" против "Тоттенхэма". Горячо будет в Испании, где "Барселона" примет "Атлетико". Ну и "Наполи" - "Интер" из Серии А игнорировать грех.
- "Минай" - "Динамо". 13:00. УПЛ. YouTube
- "Черноморец" - ЛНЗ. 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Челси" - "Брайтон". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Шахтер" - "Металлист 1925". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". 18:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Байер" - "Боруссия" Дортмунд. 18:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Наполи" - "Интер". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Барселона" - "Атлетико". 22:00. Примера. MEGOGO
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