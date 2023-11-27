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Днепр-1 - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Матч между "Днепром-1" и "Черноморцем" закроет традиционную программу 15-го тура УПЛ и первого круга чемпионата (еще есть перенесенные матчи). Игра состоится в понедельник, 27-го ноября, в 17:00 в Днепре.
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15-й тур УПЛ сезона 2023/24
27.11.2023. "Днепр-Арена", Днепр
Арбитр: Екатерина Монзуль
"Днепр-1" 17:00 "Черноморец"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2
Трансляція матчу Днпро-1 - ЧорноморецьСмотреть трансляцию
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