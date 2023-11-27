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Днепр-1 - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Днепр-1 - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Днепр-1 - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Матч между "Днепром-1" и "Черноморцем" закроет традиционную программу 15-го тура УПЛ и первого круга чемпионата (еще есть перенесенные матчи). Игра состоится в понедельник, 27-го ноября, в 17:00 в Днепре.

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Смотреть можно на "2+2" и YouTube. Бесплатно и без регистрации в этой новости.

15-й тур УПЛ сезона 2023/24

27.11.2023. "Днепр-Арена", Днепр

Арбитр: Екатерина Монзуль

"Днепр-1" 17:00 "Черноморец"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2

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Трансляція матчу Днпро-1 - Чорноморець
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