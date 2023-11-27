Днепр-1 - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Матч между "Днепром-1" и "Черноморцем" закроет традиционную программу 15-го тура УПЛ и первого круга чемпионата (еще есть перенесенные матчи). Игра состоится в понедельник, 27-го ноября, в 17:00 в Днепре.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотреть можно на "2+2" и YouTube. Бесплатно и без регистрации в этой новости.

15-й тур УПЛ сезона 2023/24

27.11.2023. "Днепр-Арена", Днепр

Арбитр: Екатерина Монзуль

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2