Днепр-1 - Черноморец 5:2. Монструозность днепрян и несчастье одесситов

Одесская команда имела серьезные потери перед этим поединком. Количество свободных стульев на скамейке запасных красноречиво говорило о кадровых проблемах команды Романа Григорчука. В частности, речь идет о пробелах в защитной линии: травма Ермакова и дисквалификация Гучека. У "Днепра-1" наоборот же была полная обойма. К тому же в ростер днепрян вернулись Горин и Танчик.

Хозяева очень задиристо начали поединок, проводя высокий прессинг на половине поля "моряков". В целом игра на старте была напряженной и шла на встречных курсах. Об этом свидетельствовало количество фолов и силовых стыков в первые минуты. Инициативой владели подопечные Юрия Максимова. Счет уже в начале мог открыть Гуцуляк - немного не хватило точности. В свою очередь одесситы не выглядели пассивно и огрызались, выбегая в резкие контры.

Днепряне продолжали давить и закономерно открыли счет. Адамюк далеко бросил аут в глубину штрафной площадки, а Филиппов классно развернулся корпусом и с левой ноги отправил мяч в дальний угол. Примечательно, что гол пришел из проблемной зоны гостей - из-под Васильева, который является номинальным опорником и вынужден был закрывать эту позицию.

Впрочем, что всегда нравится в команде Григорчука, так это то, что его подопечные не стушевались и не бросили играть после пропущенного мяча. И уже через несколько минут "моряки" заработали опасный штрафной, который эффектно исполнил Авагимян. Мяч залетел в ворота от перекладины и спины Волынца - 1:1!

Однако не прошло и пяти минут как тенденция удалений вновь накрыла команду Григорчука... Авагимян превратился из героя в анти-героя. Артур налетел сзади на Пихаленка и помешал последнему выйти на свидание с голкипером. Екатерина Монзуль без колебаний показала перед хавбеком одесского коллектива красный свет. После этого, откровенно говоря, все было уже понятно. Голы "Днепра-1" были лишь вопросом времени.

В первом тайме гости сумели погасить натиск действующего вице-чемпиона и уйти на перерыв при ничейном счете. Но дальше "Черноморец" посыпался. Если в первые 45 минут "моряки" даже немного были впереди по показателю владения мячом, то во второй половине встречи ситуация кардинально изменилась. Гости, ожидаемо, просели в меньшинстве. А моменты сыпались у их ворот один за другим. И уже в начале подопечные Максимова удвоили преимущество в счете. Адамюк обыгрался в стенку с Пихаленком и мощно пробил из-за пределов штрафной зоны - 2:1.

"Черноморец" старался отвечать и в одном из эпизодов спокойно мог устанавливать паритет на табло. Салюк прострелил с фланга, Кузык ворвался в свободный коридор и попал в сетку ворот, однако с внешней стороны... А дальше, дальше сработало извечное футбольное правило: "не забиваешь ты - забивают тебе". Так и произошло. Уже через минуту хозяева оформили свой третий гол. Днепряне просто завели мяч в ворота. Опять гениальной передачей оборону соперника разрезал Александр Пихаленок.

После этого футболисты "Днепра-1" просто куражились, кайфовали от игры и транжирили моменты. Леднев крутил рабоны, а Гуцуляк вальяжно пробивал. Казалось, что интрига окончательно потеряна. Но это бы не был "Черноморец" Григорчука. Подопечные Максимова откровенно расслабились и позволили Оресту Кузыку сократить отставание.

"Холодный душ" заставил прийти в себя и хозяева снова начали действовать хладнокровно и академично. Днепряне контролировали мяч и хотели забить еще один, а одесситы пытались подловить соперника на контратаке. Однако на большее гостей не хватило. А вот подопечные Максимова сумели добиться своего. Причем дважды. Счет до неприличного довели Танчик и Мирошниченко - 5:2!

Эх, можно сказать, если бы "Черноморец" не играл полтора тайма в меньшинстве и имел бы большую скамейку... Но футбол не знает сценария "если бы". Желание и характер одесского коллектива можно только похвалить. Но победа днепрян полностью закономерна и заслужена. "Днепр-1" возвращается на единоличное первое место в турнирной таблице. Юрий Максимов проделал феноменальную работу, а лучшим игроком матча в очередной раз однозначно стал Александр Пихаленок.

Фото пресс-службы СК "Днепр-1"

15-й тур УПЛ сезона 2023/24

27.11.2023. "Днепр-Арена", Днепр

"Днепр-1" - "Черноморец" 5:2

Голы: Филиппов 16, Адамюк 49, Леднев 59, Танчик 90, Мирошниченко 90+2 - Авагимян 22, Кузык 76

"Днепр-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко (Горбунов 90+3), Пихаленок (Витиньо 78), Рубчинский, Леднев (Кравец 82), Гуцуляк (Маркос Андре 90+3), Филиппов (Танчик 47).

Главный тренер: Юрий Максимов.

"Черноморец": Варакута, Путря, Салюк, Васильев, Брагару, Кузык, Шпорн (Хадида 89), Штогрин (Бойчук 89), Бадибанга, Авагимя, Иеде (Вакула 88).

Главный тренер: Роман Григорчук.

Предупреждения: Сарапий 21, Путря 68

Удаление: Авагимян 27

Арбитр: Екатерина Монзуль