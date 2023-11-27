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Глава УПЛ рассказал, когда состоится матч Александрия – Оболонь

Премьер-лига

Когда ненастье спутывает карты

Глава УПЛ рассказал, когда состоится матч Александрия – Оболонь

Фото - ФК Оболонь / автор невідомий

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчерашнее ненастье, которое взяло в плен большую часть Украины, как известно, внесло коррективы в проведение одного из матчей УПЛ. Речь идет о поединке 15-го тура между "Александрией" и киевской "Оболонью", который должен был начаться в воскресенье в 15:00 на стадионе "Ника". К сожалению, сделать это было не суждено.

Детали обстоятельств, которые привели к отмене игры, корреспонденту UA-Футбол рассказал глава УПЛ Евгений Дикий.

- Из-за погодных условий арбитром матча (Дмитрием Кривушкиным – прим. авт.) было принято решение о невозможности его проведения на футбольном поле в том состоянии, в котором оно было на тот момент, - сказал он. – Осадки ведь были очень значительные – и дождь, и снег. Рефери вышел на поле, чтобы определить, каким будет отскок мяча от газона, однако отскока вообще не было. Мяч падал наземь и "прилипал". Именно поэтому и было принято упомянутое решение. Мы пообщались с представителями обоих клубов, после чего и решили перенести матч на более поздний срок.

- Он должен состояться в этом году?

– Нет. Скорее всего, что в следующем. Что касается даты матча, то ее определим дополнительно в рабочем порядке. Предварительно – игра перенесена на весну следующего года.

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ФК Александрия Оболонь (Киев)
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