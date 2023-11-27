Дубинчак: Сейчас нам не нужен красивый футбол – нам нужен результат

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак в комментарии "Профутбол Digital" поделился впечатлениями от поединка 15-го тура УПЛ с "Рухом"(2:0).

- Тренер давал нам руководство, чтобы мы время от времени прессинговали, когда это будет нужно, а когда необходимо, – возвращались назад. То есть мы не постоянно прессинговали, а выбирали для этого правильные моменты, а остальное время комбинировали. У "Руха" молодая команда, думаю, у них есть хорошее будущее, ведь ребятам всего по 19-20 лет, максимум 22, если мы не принимаем во внимание иностранцев. Словом, они молодцы, у них все впереди.

– С кем можно сравнить "Рух" по стилю игры?

– У них молодые игроки, это их первый сезон в таком составе. Думаю, в прошлом и позапрошлом году они еще играли в U19. У них есть азарт и большое желание доказать, что они могут играть на высоком уровне.

- Вы – фланговый игрок, чувствуете ли вы, что от "Динамо" требуют больше фланговой игры?

- Конечно, потому что раньше не было результата, а поскольку в последних двух матчах мы побеждаем, я очень рад. До этого каждый копался в себе, искал проблемы, потому что не годится так играть, как мы играли. Потеряли очки с командами, которые находятся рядом с нами в турнирной таблице. Сейчас пытаемся играть более слаженно, от обороны, и пока это выходит.

– После первого забитого мяча играли по счету?

- Да, дисциплинировано сзади. Говорил это после матча с "Кривбассом", и повторюсь еще раз: сейчас нам не нужен красивый футбол – нам нужен результат.

- В конце матча вы играли на новой позиции правого вингера, расскажите об этом опыте.

- Тренер перед игрой сказал мне, что за ходом игры такое возможно, потому что Кабаев из-за травмы давно не играл и только недавно вернулся, как и Караваев. Потому Александр Владимирович предупредил меня, чтобы я был готов к этому. Так что игра на правом фланге не стала для меня новостью.