Григорчук: Работаем теоретически над тем, чтобы усилить нашу игру в меньшинстве

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук подвел итог матча 15-го тура УПЛ с "Днепром-1" , в котором его команда уступила со счетом 2:5.

– У команды уже шестое удаление в сезоне и третье подряд. Что в команде не так с дисциплиной?

– В команде с дисциплиной все в порядке, но ошибки бывают.

– Вы создали много острых моментов, но не завершили их взятием ворот.

– Согласен с вами. Мы констатируем факт, и добавляем к этому, что, к сожалению, эти моменты не закончились голом. Это были стопроцентные моменты. Реализуй мы их, результат мог бы быть другим. Но что сейчас об этом говорить? Мы свои моменты не забили.

– Насколько удаление повлияло на игру команды?

– Очень трудно организовывать игру, чтобы удаление на нее не повлияло. Вы будете смеяться, но мы над этим работаем. После нескольких удалений мы работаем теоретически над тем, чтобы усилить нашу игру в меньшинстве. Мы половину матчей играем в меньшинстве, потому нам нужно это тренировать. Как конкретно сегодня? Конечно, оно повлияло на игру, но в какой именно степени трудно сказать, ведь вы видели, сколько моментов мы создали вдесятером. Было у нас три-четыре момента, когда нужно было забивать. Могу сказать, что сегодня удаление повлияло на нашу игру в наименьшей степени по сравнению с другими поединками, когда мы играли в меньшинстве.