Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук: Работаем теоретически над тем, чтобы усилить нашу игру в меньшинстве
Итог матча с Днепром-1 от главного тренер одесситов
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук подвел итог
– У команды уже шестое удаление в сезоне и третье подряд. Что в команде не так с дисциплиной?
– В команде с дисциплиной все в порядке, но ошибки бывают.
– Вы создали много острых моментов, но не завершили их взятием ворот.
– Согласен с вами. Мы констатируем факт, и добавляем к этому, что, к сожалению, эти моменты не закончились голом. Это были стопроцентные моменты. Реализуй мы их, результат мог бы быть другим. Но что сейчас об этом говорить? Мы свои моменты не забили.
– Насколько удаление повлияло на игру команды?
– Очень трудно организовывать игру, чтобы удаление на нее не повлияло. Вы будете смеяться, но мы над этим работаем. После нескольких удалений мы работаем теоретически над тем, чтобы усилить нашу игру в меньшинстве. Мы половину матчей играем в меньшинстве, потому нам нужно это тренировать. Как конкретно сегодня? Конечно, оно повлияло на игру, но в какой именно степени трудно сказать, ведь вы видели, сколько моментов мы создали вдесятером. Было у нас три-четыре момента, когда нужно было забивать. Могу сказать, что сегодня удаление повлияло на нашу игру в наименьшей степени по сравнению с другими поединками, когда мы играли в меньшинстве.
Популярное сейчас
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Григорий Суркис: Под руководством Реброва сборная Украины не провалила ни одного матча
- Довбик: в Жироне есть нутрициолог, ты приходишь на обед и не ты набираешь себе еду, а тебе уже приносят
- Днепр-1 - единоличный лидер, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
Комментарии 2