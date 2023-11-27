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Григорчук: Работаем теоретически над тем, чтобы усилить нашу игру в меньшинстве

Премьер-лига

Итог матча с Днепром-1 от главного тренер одесситов

Григорчук: Работаем теоретически над тем, чтобы усилить нашу игру в меньшинстве

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук подвел итог матча 15-го тура УПЛ с "Днепром-1", в котором его команда уступила со счетом 2:5.

– У команды уже шестое удаление в сезоне и третье подряд. Что в команде не так с дисциплиной?

– В команде с дисциплиной все в порядке, но ошибки бывают.

– Вы создали много острых моментов, но не завершили их взятием ворот.

– Согласен с вами. Мы констатируем факт, и добавляем к этому, что, к сожалению, эти моменты не закончились голом. Это были стопроцентные моменты. Реализуй мы их, результат мог бы быть другим. Но что сейчас об этом говорить? Мы свои моменты не забили.

– Насколько удаление повлияло на игру команды?

– Очень трудно организовывать игру, чтобы удаление на нее не повлияло. Вы будете смеяться, но мы над этим работаем. После нескольких удалений мы работаем теоретически над тем, чтобы усилить нашу игру в меньшинстве. Мы половину матчей играем в меньшинстве, потому нам нужно это тренировать. Как конкретно сегодня? Конечно, оно повлияло на игру, но в какой именно степени трудно сказать, ведь вы видели, сколько моментов мы создали вдесятером. Было у нас три-четыре момента, когда нужно было забивать. Могу сказать, что сегодня удаление повлияло на нашу игру в наименьшей степени по сравнению с другими поединками, когда мы играли в меньшинстве.

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Источник:
СК Дніпро-1
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
27.11.2023 в 22:54
ГРИ когда научишься во время делать замены --почему сидят Вакула-Хадида-Борячук -с такими игроками и проигрывать стыдно
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
27.11.2023 в 22:54
ГРИ когда научишься во время делать замены --почему сидят Вакула-Хадида-Борячук -с такими игроками и проигрывать стыдно
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vlotko (Броди)
27.11.2023 в 22:03
Можливо, треба працювати над тим, щоб не допускати вилучення.
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