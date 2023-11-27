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Авагимян - до окончания матча с Днепром-1: Поражение сегодня на мне, здесь нечего обсуждать
Хавбек моряков забил гол и заработал удаление уже в первом тайме
scdnipro1.com.ua
Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян прокомментировал свое удаление на 26-й минуте
"Поражение сегодня на мне. И здесь нечего обсуждать", – написал Авагимян в своем телеграм-канале.
Интересно, что на момент публикации поста матч еще не был завершен, счет был 3:1 в пользу "Днепра-1".
Кроме удаления Авагимян на 22-й минуте забил гол в матче, сделав счет 1:1.
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Источник:Телеграм
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