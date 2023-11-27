Авагимян - до окончания матча с Днепром-1: Поражение сегодня на мне, здесь нечего обсуждать

Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян прокомментировал свое удаление на 26-й минуте матча 15-го тура УПЛ против "Днепра-1". (2:5).

"Поражение сегодня на мне. И здесь нечего обсуждать", – написал Авагимян в своем телеграм-канале.

Интересно, что на момент публикации поста матч еще не был завершен, счет был 3:1 в пользу "Днепра-1".

Кроме удаления Авагимян на 22-й минуте забил гол в матче, сделав счет 1:1.