Овусу не смог договориться с Ворсклой, но уже нашел себе новый клуб в УПЛ

“Ворскла” не подпишет 21-летнего ганского форварда Раймонда Овусу Фримпонга, о чем сообщалось ранее.

Как сообщает "ТаТоТаке", стороны действительно вели переговоры, но не смогли договориться по финансовым условиям.

Тем не менее, по данным источника, ганец все-таки будет играть в УПЛ. После неудачных переговоров с полтавчанами игрока перехватил " Металлист 1925 ", с которым переговоры прошли успешно.

Отмечается, что футболист подпишет с харьковским клубом 3-летний контракт, о чем будет официально объявлено уже в ближайшие дни.

Напомним, что в свое время Овусу играл под руководством Виктора Скрипника в “Заре”, и забил за луганский клуб четыре гола в двадцати матчах. Прошлым летом форвард перешел в “Истанбулспор”, но не смог закрепиться в турецкой команде, и с лета 2023 года оставался в качестве свободного агента.