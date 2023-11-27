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Овусу не смог договориться с Ворсклой, но уже нашел себе новый клуб в УПЛ
С Ворсклой не сложилось, а вот с Металлистом 1925 - вполне
Фото: ФК Заря
“Ворскла” не подпишет 21-летнего ганского форварда Раймонда Овусу Фримпонга, о чем сообщалось ранее.
Как сообщает "ТаТоТаке", стороны действительно вели переговоры, но не смогли договориться по финансовым условиям.
Тем не менее, по данным источника, ганец все-таки будет играть в УПЛ. После неудачных переговоров с полтавчанами игрока перехватил "
Отмечается, что футболист подпишет с харьковским клубом 3-летний контракт, о чем будет официально объявлено уже в ближайшие дни.
Напомним, что в свое время Овусу играл под руководством Виктора Скрипника в “Заре”, и забил за луганский клуб четыре гола в двадцати матчах. Прошлым летом форвард перешел в “Истанбулспор”, но не смог закрепиться в турецкой команде, и с лета 2023 года оставался в качестве свободного агента.
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