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Бражко: При Шовковском немного изменилась схема, игра
Пока что все идет по плану Шовковского
fcdynamo.com
Хавбек "
– Мы разобрали команду соперника, знали, что они будут играть один в один, были в курсе их проблем, понимали, что они хорошо прессингуют, а также то, что под прессингом они тоже ошибаются. Побежали вперед, забили, потом стали, а соперник ничего не создал у наших ворот, кроме стандартных положений. Думаю, мы справились с задачей и заслужили победу.
– Вашей задачей был персональный прессинг?
– И прессинг, и компактность в обороне. Все получилось, я доволен командой и тем, что удалось добиться победы.
– Какие новые требования чувствуете от нового главного тренера?
– Не буду раскрывать все подробности, могу сказать, что немного изменилась схема, игра. Работаем и будем улучшать наши действия и в обороне, и в атаке.
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