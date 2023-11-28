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Бражко: При Шовковском немного изменилась схема, игра

Премьер-лига

Пока что все идет по плану Шовковского

Бражко: При Шовковском немного изменилась схема, игра

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек "Динамо" Владимир Бражко прокомментировал победу киевлян в матче 15-го тура УПЛ с "Рухом" (2:0).

– Мы разобрали команду соперника, знали, что они будут играть один в один, были в курсе их проблем, понимали, что они хорошо прессингуют, а также то, что под прессингом они тоже ошибаются. Побежали вперед, забили, потом стали, а соперник ничего не создал у наших ворот, кроме стандартных положений. Думаю, мы справились с задачей и заслужили победу.

– Вашей задачей был персональный прессинг?

– И прессинг, и компактность в обороне. Все получилось, я доволен командой и тем, что удалось добиться победы.

– Какие новые требования чувствуете от нового главного тренера?

– Не буду раскрывать все подробности, могу сказать, что немного изменилась схема, игра. Работаем и будем улучшать наши действия и в обороне, и в атаке.

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Динамо (Киев) Рух (Львов) Владимир Бражко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
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