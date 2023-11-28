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Защитник Кривбасса: Близниченко решил судьбу эпизода, как настоящий мастер
Криворожский клуб минимально обыграл "Минай"
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Денис Кузык рассказал о гостевой победе над "Минаем" (1:0) в 15 туре УПЛ.
- Денис, какие мысли после матча?
- Доволен, что выиграли, ведь игра была непростой. В принципе такую игру и ожидали. Слава Богу, все получилось и мы взяли важные три очка.
- Разбирали соперника. Он сыграл прогнозируемо?
- Мы ожидали, что соперник будет "низко садиться". Знали, что надо будет проходить насыщенную оборону.
- Вспомни, как забивали победный гол...
- Сразу так и не вспомню, кто выполнял подачу. Я выбрал позицию на дальней штанге и отдал головой дальше. Кожушко зацепил мяч и тот отскочил к Близниченко. Виктор уже как мастер решил судьбу момента, - сказал Кузык.
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