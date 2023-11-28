Защитник Кривбасса: Близниченко решил судьбу эпизода, как настоящий мастер

Защитник "Кривбасса" Денис Кузык рассказал о гостевой победе над "Минаем" (1:0) в 15 туре УПЛ.

- Денис, какие мысли после матча?

- Доволен, что выиграли, ведь игра была непростой. В принципе такую игру и ожидали. Слава Богу, все получилось и мы взяли важные три очка.

- Разбирали соперника. Он сыграл прогнозируемо?

- Мы ожидали, что соперник будет "низко садиться". Знали, что надо будет проходить насыщенную оборону.

- Вспомни, как забивали победный гол...

- Сразу так и не вспомню, кто выполнял подачу. Я выбрал позицию на дальней штанге и отдал головой дальше. Кожушко зацепил мяч и тот отскочил к Близниченко. Виктор уже как мастер решил судьбу момента, - сказал Кузык.