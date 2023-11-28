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Тренер Оболони: Два часа просто стояли на трассе, единственная колея была забита фурами

Премьер-лига

Киевский клуб попал в жуткий снегопад, возвращаясь из Александрии

Тренер Оболони: Два часа просто стояли на трассе, единственная колея была забита фурами

Фото: ФК Оболонь

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Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал о том, как, команда из-за снегопада потратила 12 часов, прежде чем вернулась в Киев.

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- Валерий Владимирович, как чувствует себя команда?

- Тяжелая поездка. Нефутбольные условия сложились. Попали и на метель, и на сугробы. Где-то два часа мы простояли на трассе, просто потому, что единственная колея была полностью занята фурами. В лучшем случае ехали со скоростью 50-60 километров в час.

- Как удалось въехать в Киев во время комендантского часа?

- На блок-посту тоже пришлось постоять. У них приказ - никого не пускать. Но пообщались, сказали, что мы же свои, киевские, возвращаемся домой. Начальство им позвонило, вошли в наше положение, посмотрели автобус и пропустили.

- В 4 утра вы были на стадионе, а комендантский час еще продолжался?

- Да, еще около часа провели на стадионе. А потом спокойно разъехались, - рассказал Иващенко.

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Источник:
Український футбол
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