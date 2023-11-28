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Иващенко: Если перенести игру с Александрией на декабрь, это будет не футбол, а регби
Поединок не состоялся в минувшие выходные из-за сильного ливня
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко уверен, что перенесенный матч 15-го тура УПЛ с "Александрией" лучше провести в новом календарном году.
- На когда будет перенесен матч "Александрия" - "Оболонь"?
- Учитывая погодные условия, это будет весна. Еще два тура осталось, хочется их доиграть. Игра с "Динамо" запланирована на 11 декабря - и еще неизвестно, какая погода будет в этот день.
- На декабрь - точно не стоит?
- Мы все общались, с руководством нашего клуба, с тренерским штабом и руководством "Александрии". Учитывая погодные условия, о каком футболе может идти речь? Просто для галочки сыграть? Зачем тогда готовиться, наигрывать схемы, футбольные идеи? Это же не игра в футбол, а регби будет, - заявил Иващенко.
Напомним, игра должна была состояться 26 ноября, но из-за сильного ливня поле на стадионе КСК "Ника" стало непригодным для проведения поединка. Впоследствии было принято решение о переносе матча.
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