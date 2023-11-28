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Контрастный душ. Акценты зрителя на играх 15-го тура УПЛ

Премьер-лига

Авторский обзор матчей чемпионата Украины

Контрастный душ. Акценты зрителя на играх 15-го тура УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

В седьмой раз в сезоне тур был неполным – по сути, каждый второй тур УПЛ, в среднем. И если в Ковалевке не играли из-за переноса матча "Зари" в Лиге конференций, то в Александрии вмешалась непогода. Избитое "матч состоится в любую погоду" мы забыли уже давно. А последний тур Первого круга одновременно стал самым куцым.

В четырех играх из шести было забито лишь три гола. Зато в остальных двух – четырнадцать! Эдакий бодрящий контрастный душ: из зимнего футбольного холода в аномальную жару. Два поединка кряду ты словно зябнешь на морозе, после чего бац – и горяченькая пошла!

Но здесь, как обычно, результаты приведены не в хронологическом порядке, а сверху вниз по таблице.

Контрастный душ. Акценты зрителя на играх 15-го тура УПЛ - изображение 1

  • Днепр-1 – Черноморец 5:2
  • Минай – Кривбасс 0:1
  • Шахтер – Полесье 0:0
  • Динамо – Рух 2:0
  • Ворскла – ЛНЗ 0:0
  • Верес – Металлист 1925 4:3

Зрелищность. Я бы назвал смотрибельными две трети матчей тура. Кроме двух голевых феерий удовлетворили также игра "Шахтера" с "Полесьем" и поединок в Минае.

В Киеве, на мой взгляд, мы наблюдали средний уровень действа. А вот в Полтаве была реальная тоска.

Интрига. "Динамо" разобралось с "Рухом" еще до перерыва: результат был уже очевиден.

По настоящему интриговали лишь два матча. Гайдучик вырвал победу для "Вереса" в невероятном супертриллере (0:1 – 2:1 – 2:3 – 4:3) на последней минуте основного времени. Вот когда наконец-то появился повод сожалеть у тех, кто не хотел платить за трансляцию игр в Ровно.

А Бондарь мог принести три очка "Шахтеру" уже на четвертой компенсированной минуте, но в створ ворот не попал.

Логика. Самый закономерный счет был зафиксирован в Минае, где "Кривбасс" заслужил свою минимальную победу, и в Полтаве, где соперники на голы не "наиграли".

Нелогичной назову ничью во Львове, где "Шахтер" явно был достоин победы, и поражение "Металлиста 1925" в Ровно – как по мне, тут справедливее был бы ничейный исход.

Судейство. Помимо прочего, у харьковчан есть основания пенять на Фемиду. Перед самым финальным свистком рефери Романов позволил им провести последнюю атаку, в которой, весьма вероятно, игрок "Вереса" Свитюха сыграл рукой.

Комментарий коллеги Юстаса: "Ну очень похоже на пенальти. Но утверждать нельзя, только смутные сомнения". Дело в том, что мы увидели этот эпизод исключительно на общем плане в прямом эфире. После чего арбитр дал свисток об окончании игры, ВАР уехал и просил его не будить. Возможно, "Металлист 1925" лишили одного очка.

Везение. Самым фартовым в туре оказался "Шахтер". У "Полесья" был всего один реально голевой момент, но какой! На 56-й минуте Шастал пробил в стойку ворот – это могло стоить чемпиону очень дорого.

Безусловно, повезло "Динамо" в дебюте встречи, когда кипер "Руха" Герета фактически пригласил Тымчика забить ему мяч. Сразу скажу, со вторым голом все было не столь очевидно.

Контрастный душ. Акценты зрителя на играх 15-го тура УПЛ - изображение 2

Словом, под конец круга Фортуна полюбила фаворитов.

Личности. Регулярно ярче всех проявил себя вратарь Бандура, четыре-пять раз спасавший от пропущенного мяча "Минай". Из его коллег по цеху отмечу также Бойко ("Полесье"), который был практически так же хорош, да еще и ушел с поля "сухим".

Из полевых, в первую очередь, выделю настойчивого Дахновского, причастного к двум голам "Вереса". Затем – днепрянина Пихаленка. После них, в одинаковой степени, были заметны в ключевых эпизодах игры Судаков и Зубков из "Шахтера".

Отдельно упомяну за эффективность Борячука ("Металлист 1925"). А также самую яркую личность из вышедших на замену – Танчика ("Днепр-1").

Симпатии. Больше всех играли в футбол для зрителя "Днепр-1" и "Верес". Но первые делали это в большинстве с 27-й минуты, а вторые – и вовсе с 7-й. Поэтому главные мои симпатии снискал "Металлист 1925", создавший все свои моменты, кроме первого гола, как раз таки в меньшинстве.

Также сдали условный зрительский зачет "Шахтер", "Кривбасс" и "Динамо".

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Наименее зрелищными командами тура назову "Рух" и "Полесье". С одной стороны, они играли против фаворитов. С другой – положение в турнирной таблице обязывает их к большему.

Таблица. "Днепр-1" единолично выиграл Первый круг. Работа Максимова впечатляет, команда при нем волшебно преобразилась и продолжает прибавлять. Язык не повернется назвать это лидерство незакономерным – после такого-то спурта.

"Кривбасс" обошел "Полесье", благодаря дополнительным показателям. Оба "новых дворянина" продолжают штурмовать вершины УПЛ.

Притормозил "Шахтер". Теперь, как и "Динамо", выиграв все отложенные матчи, по итогам круга, выше второго места он не поднимется. Есть нюанс: при Пушиче, кроме "чудесной" игры с "Барселоной", его команда пока не убеждает. Тогда как "Динамо" Шовковского подтверждает неслучайность его же локальных успехов в прошлом сезоне.

"Рух" отстал от группы лидеров и остается досягаемым для "Колоса" и "Черноморца" в борьбе за последнюю путевку в Европу. Впрочем, одесситам она светит неверным светом, и дело далеко не только в судействе – скорее в непозволительно короткой скамейке. То же скажем и о "Ворскле", которая, похоже, сделает ставку на Кубок.

Все остальные – в крутом замесе за место под солнцем УПЛ. И, кажется, все на своих местах – кто на что наиграл. Что же касается "Миная", то он, наверное, уже мыслями в Первой лиге. Во всяком случае, назначение Любеновича, на мой взгляд, смотрится белым флагом.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 СК Днепр-1 15 10 3 2 24-13 +11 33 0
2 Кривбасс 15 9 3 3 27-14 +13 30 0
3 Полесье 15 9 3 3 22-10 +12 30 0
4 Шахтер 13 7 4 2 22-13 +9 25 0
5 Рух 15 6 6 3 24-18 +6 24 0
6 Динамо 12 7 1 4 27-16 +11 22 0
7 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0
8 Ворскла 15 5 4 6 15-23 -8 19 0
9 Черноморец 14 6 1 7 23-21 +2 19 0
10 ЛНЗ 15 4 5 6 14-17 -3 17 0
11 Металлист 1925 14 4 3 7 15-19 -4 15 0
12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 -10 13 0
13 ФК Александрия 14 3 4 7 8-18 -10 13 0
14 Верес 14 2 5 7 14-23 -9 11 0
15 Заря 12 2 4 6 13-17 -4 10 0
16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

Анонсы. Уникальный случай: я не вижу ни одного не то что центрального, а хотя бы элементарного топ-матча в следующем туре. И лишь методом тщательного исключения назову две игры, которые лично мне будут интереснее других. В первую очередь, за счет тренерского противостояния.

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"Черноморец" - ЛНЗ. Дулуб таки голова. А его команде победа в Одессе практически принесет успокоение в золотой середине таблицы на период зимней спячки. Не победа же команды Григорчука в этом поединке сулит одесситам расставание с грезами о Европе (мы сейчас говорим о чемпионате). Как минимум, на время тех же долгих зимних вечеров.

Уж да простят меня одесские фанаты. Впрочем, о чем это я? Фанатизм по определению слеп и беспощаден. Пишу не для них – для вменяемых болельщиков.

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А пока давайте посмотрим на фоне "Антверпена", что же это все-таки было – с "Барселоной"? И, в этом месте я всегда плачу, продолжим затянувшиеся проводы "Зари" из Европы.

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Комментарии
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FerunNiick
28.11.2023 в 16:36
Про все і ні про що, хоч плач
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Комментарии 1
FerunNiick
28.11.2023 в 16:36
Про все і ні про що, хоч плач
Ответить
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