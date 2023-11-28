Контрастный душ. Акценты зрителя на играх 15-го тура УПЛ

В седьмой раз в сезоне тур был неполным – по сути, каждый второй тур УПЛ, в среднем. И если в Ковалевке не играли из-за переноса матча "Зари" в Лиге конференций, то в Александрии вмешалась непогода. Избитое "матч состоится в любую погоду" мы забыли уже давно. А последний тур Первого круга одновременно стал самым куцым.

В четырех играх из шести было забито лишь три гола. Зато в остальных двух – четырнадцать! Эдакий бодрящий контрастный душ: из зимнего футбольного холода в аномальную жару. Два поединка кряду ты словно зябнешь на морозе, после чего бац – и горяченькая пошла!

Но здесь, как обычно, результаты приведены не в хронологическом порядке, а сверху вниз по таблице.

Днепр-1 – Черноморец 5:2

Минай – Кривбасс 0:1

Шахтер – Полесье 0:0

Динамо – Рух 2:0

Ворскла – ЛНЗ 0:0

Верес – Металлист 1925 4:3

Зрелищность. Я бы назвал смотрибельными две трети матчей тура. Кроме двух голевых феерий удовлетворили также игра "Шахтера" с "Полесьем" и поединок в Минае.

В Киеве, на мой взгляд, мы наблюдали средний уровень действа. А вот в Полтаве была реальная тоска.

Интрига. "Динамо" разобралось с "Рухом" еще до перерыва: результат был уже очевиден.

По настоящему интриговали лишь два матча. Гайдучик вырвал победу для "Вереса" в невероятном супертриллере (0:1 – 2:1 – 2:3 – 4:3) на последней минуте основного времени. Вот когда наконец-то появился повод сожалеть у тех, кто не хотел платить за трансляцию игр в Ровно.

А Бондарь мог принести три очка "Шахтеру" уже на четвертой компенсированной минуте, но в створ ворот не попал.

Логика. Самый закономерный счет был зафиксирован в Минае, где "Кривбасс" заслужил свою минимальную победу, и в Полтаве, где соперники на голы не "наиграли".

Нелогичной назову ничью во Львове, где "Шахтер" явно был достоин победы, и поражение "Металлиста 1925" в Ровно – как по мне, тут справедливее был бы ничейный исход.

Судейство. Помимо прочего, у харьковчан есть основания пенять на Фемиду. Перед самым финальным свистком рефери Романов позволил им провести последнюю атаку, в которой, весьма вероятно, игрок "Вереса" Свитюха сыграл рукой.

Комментарий коллеги Юстаса: "Ну очень похоже на пенальти. Но утверждать нельзя, только смутные сомнения". Дело в том, что мы увидели этот эпизод исключительно на общем плане в прямом эфире. После чего арбитр дал свисток об окончании игры, ВАР уехал и просил его не будить. Возможно, "Металлист 1925" лишили одного очка.

Везение. Самым фартовым в туре оказался "Шахтер". У "Полесья" был всего один реально голевой момент, но какой! На 56-й минуте Шастал пробил в стойку ворот – это могло стоить чемпиону очень дорого.

Безусловно, повезло "Динамо" в дебюте встречи, когда кипер "Руха" Герета фактически пригласил Тымчика забить ему мяч. Сразу скажу, со вторым голом все было не столь очевидно.

Словом, под конец круга Фортуна полюбила фаворитов.

Личности. Регулярно ярче всех проявил себя вратарь Бандура, четыре-пять раз спасавший от пропущенного мяча "Минай". Из его коллег по цеху отмечу также Бойко ("Полесье"), который был практически так же хорош, да еще и ушел с поля "сухим".

Из полевых, в первую очередь, выделю настойчивого Дахновского, причастного к двум голам "Вереса". Затем – днепрянина Пихаленка. После них, в одинаковой степени, были заметны в ключевых эпизодах игры Судаков и Зубков из "Шахтера".

Отдельно упомяну за эффективность Борячука ("Металлист 1925"). А также самую яркую личность из вышедших на замену – Танчика ("Днепр-1").

Симпатии. Больше всех играли в футбол для зрителя "Днепр-1" и "Верес". Но первые делали это в большинстве с 27-й минуты, а вторые – и вовсе с 7-й. Поэтому главные мои симпатии снискал "Металлист 1925", создавший все свои моменты, кроме первого гола, как раз таки в меньшинстве.

Также сдали условный зрительский зачет "Шахтер", "Кривбасс" и "Динамо".

Наименее зрелищными командами тура назову "Рух" и "Полесье". С одной стороны, они играли против фаворитов. С другой – положение в турнирной таблице обязывает их к большему.

Таблица. "Днепр-1" единолично выиграл Первый круг. Работа Максимова впечатляет, команда при нем волшебно преобразилась и продолжает прибавлять. Язык не повернется назвать это лидерство незакономерным – после такого-то спурта.

"Кривбасс" обошел "Полесье", благодаря дополнительным показателям. Оба "новых дворянина" продолжают штурмовать вершины УПЛ.

Притормозил "Шахтер". Теперь, как и "Динамо", выиграв все отложенные матчи, по итогам круга, выше второго места он не поднимется. Есть нюанс: при Пушиче, кроме "чудесной" игры с "Барселоной", его команда пока не убеждает. Тогда как "Динамо" Шовковского подтверждает неслучайность его же локальных успехов в прошлом сезоне.

"Рух" отстал от группы лидеров и остается досягаемым для "Колоса" и "Черноморца" в борьбе за последнюю путевку в Европу. Впрочем, одесситам она светит неверным светом, и дело далеко не только в судействе – скорее в непозволительно короткой скамейке. То же скажем и о "Ворскле", которая, похоже, сделает ставку на Кубок.

Все остальные – в крутом замесе за место под солнцем УПЛ. И, кажется, все на своих местах – кто на что наиграл. Что же касается "Миная", то он, наверное, уже мыслями в Первой лиге. Во всяком случае, назначение Любеновича, на мой взгляд, смотрится белым флагом.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 15 10 3 2 24-13 +11 33 0 2 Кривбасс 15 9 3 3 27-14 +13 30 0 3 Полесье 15 9 3 3 22-10 +12 30 0 4 Шахтер 13 7 4 2 22-13 +9 25 0 5 Рух 15 6 6 3 24-18 +6 24 0 6 Динамо 12 7 1 4 27-16 +11 22 0 7 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0 8 Ворскла 15 5 4 6 15-23 -8 19 0 9 Черноморец 14 6 1 7 23-21 +2 19 0 10 ЛНЗ 15 4 5 6 14-17 -3 17 0 11 Металлист 1925 14 4 3 7 15-19 -4 15 0 12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 -10 13 0 13 ФК Александрия 14 3 4 7 8-18 -10 13 0 14 Верес 14 2 5 7 14-23 -9 11 0 15 Заря 12 2 4 6 13-17 -4 10 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

Анонсы. Уникальный случай: я не вижу ни одного не то что центрального, а хотя бы элементарного топ-матча в следующем туре. И лишь методом тщательного исключения назову две игры, которые лично мне будут интереснее других. В первую очередь, за счет тренерского противостояния.

"Днепр-1" - "Ворскла". Найдет ли Скрипник противоядие против убирающего с дороги всех и вся Максимова?

"Черноморец" - ЛНЗ. Дулуб таки голова. А его команде победа в Одессе практически принесет успокоение в золотой середине таблицы на период зимней спячки. Не победа же команды Григорчука в этом поединке сулит одесситам расставание с грезами о Европе (мы сейчас говорим о чемпионате). Как минимум, на время тех же долгих зимних вечеров.

Уж да простят меня одесские фанаты. Впрочем, о чем это я? Фанатизм по определению слеп и беспощаден. Пишу не для них – для вменяемых болельщиков.

А пока давайте посмотрим на фоне "Антверпена", что же это все-таки было – с "Барселоной"? И, в этом месте я всегда плачу, продолжим затянувшиеся проводы "Зари" из Европы.

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