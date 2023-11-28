30-летний нидерландский тренер вошел в штаб Пушича в Шахтере

30-летний нидерландский специалист Иерун Схепенс назначен ассистентом главного тренера " Шахтера ".

Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, Схепенс уже присоединился к команде и будет помогать наставнику "горняков" Марино Пушичу.

Ерун Схепенс тренерскую карьеру начал в 2015 году в Академии нидерландского "ВВВ-Венло", где возглавлял команды возрастов от U17 до U21. В сезоне-2021/22 был помощником в тренерском штабе первой команды "ВВВ-Венло". С июля 2022 года по настоящее время работал ассистентом главного тренера команды Эредивизи "Фортуна" (Ситтард).