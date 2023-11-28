Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
30-летний нидерландский тренер вошел в штаб Пушича в Шахтере
Иерун Схепенс уже присоединился к команде
shakhtar.com
30-летний нидерландский специалист Иерун Схепенс назначен ассистентом главного тренера "
Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, Схепенс уже присоединился к команде и будет помогать наставнику "горняков" Марино Пушичу.
Ерун Схепенс тренерскую карьеру начал в 2015 году в Академии нидерландского "ВВВ-Венло", где возглавлял команды возрастов от U17 до U21. В сезоне-2021/22 был помощником в тренерском штабе первой команды "ВВВ-Венло". С июля 2022 года по настоящее время работал ассистентом главного тренера команды Эредивизи "Фортуна" (Ситтард).
Популярное сейчас
- Шахтер - Антверпен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Успешные не думают о неудаче. К годовщине единственного вратарского хет-трика в истории
- Кудровка назвала имя нового главного тренера
- Днепр-1 - единоличный лидер, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года