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30-летний нидерландский тренер вошел в штаб Пушича в Шахтере

Премьер-лига

Иерун Схепенс уже присоединился к команде

30-летний нидерландский тренер вошел в штаб Пушича в Шахтере

shakhtar.com

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30-летний нидерландский специалист Иерун Схепенс назначен ассистентом главного тренера "Шахтера".

Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, Схепенс уже присоединился к команде и будет помогать наставнику "горняков" Марино Пушичу.

Ерун Схепенс тренерскую карьеру начал в 2015 году в Академии нидерландского "ВВВ-Венло", где возглавлял команды возрастов от U17 до U21. В сезоне-2021/22 был помощником в тренерском штабе первой команды "ВВВ-Венло". С июля 2022 года по настоящее время работал ассистентом главного тренера команды Эредивизи "Фортуна" (Ситтард).

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Источник:
ФК Шахтар
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