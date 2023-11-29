Иващенко: Женщины-арбитры не успевают за ритмом мужского футбола, нуждаются в подсказках

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко высказался относительно судейских скандалов в УПЛ.

"Каждый тур какие-то скандалы, недоразумения. Судьи слишком часто в центре внимания. Подключают женщин к судейству, как, например, к нашей игре 11 ноября с "Ворсклой". Это логично, женщины не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Не видят моментов, не успевают за эпизодами, нуждаются в подсказках.

Такие моменты выбивают из колеи. Могли бы в женском футболе работать. Темп другой, физиология другая, другие скорости. Стыки, подкаты, другие нюансы - лучше судил бы судья, который чувствует футбол, играл в него. По книжке смотреть на моменты - это не правильно", - сказал Иващенко.