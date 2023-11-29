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На матче с Антверпеном за игрой Судакова следили скауты из 3 стран, - Романо

Премьер-лига
Обновлено

Но подписать украинца будет не так-то просто

На матче с Антверпеном за игрой Судакова следили скауты из 3 стран, - Романо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков продолжает привлекать внимание европейских команд.

Так, по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Антверпена" хавбека "горянков" просматривали скауты клубов Англии, Италии и Германии.

Однако при этом источник отмечает, что подписать 21-летнего футболиста будет не так-то просто, поскольку "Шахтер" хочет получить за него сумму, которая будет близкой к той, что "Челси" заплатил за Михаила Мудрика.

Несмотря на это, журналист не сомневается, что в 2024 году Георгий Судаков сменит команду.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются 10 европейских клубов.

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Источник:
Подкаст Фабріціо Романо
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