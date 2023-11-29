Новый гендир Металлиста 1925: Перед клубом стоят весьма амбициозные цели и задачи

Новоназначенный генеральный директор " Металлиста 1925 " Андрей Неделин рассказал о том, что теперь изменится для него и клуба, а также выступлениях главной команды.

- Андрей Николаевич, поздравляем вас с назначением на должность генерального директора "Металлиста 1925". Как изменится ваша роль в клубе?

- Спасибо за поздравление. На самом деле, для меня функции фактически не изменятся. Я продолжу участвовать в работе всего клуба, заниматься административной составляющей управления в "Металлисте 1925", буду это делать в дальнейшем, как и ранее, когда фактически занимал должность исполнительного директора.

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– Вас избрали новым генеральным директором клуба. До этого вы занимали должность исполнительного директора. Подходит к завершению первый круг чемпионата, а за ним и первая часть сезона. Как вы оцениваете выступление команды?

– Первую часть сезона оцениваю положительно. Да, не удалось достичь тех позиций в турнирной таблице, о которых мы мечтали и к которым мы стремимся, которые мы ставили своей целью. Не в последнюю очередь, из-за ряда судейских ошибок, мы не добрали определенное количество очков. Но в общем, нормальное выступление команды. Есть куда расти и есть к чему стремиться. Весной попытаемся побеждать в каждой игре, чтобы таким образом улучшать свои позиции в турнирной таблице.

- Насколько стало неожиданностью для "Металлиста 1925" желание Эдмара покинуть команду? Это создало какие-то проблемы для функционирования команды?

- Структурно крепкие клубы отличаются тем, что, условно, уход одного человека не может поколебать крепкую конструкцию, разбалансировать механизм. Мы с большим уважением относимся к работе Эдмара и благодарны за все, что он сделал для клуба, украинского футбола и Украины.

– Вы получили новую должность, какие-то еще кадровые изменения в клубе планируются?

– Кардинальных изменений в клубе не планируется. По крайней мере, в ближайшее время такой вопрос не рассматривается. Но в зависимости от развития клуба, конечно, мы будем усиливать клуб сильными специалистами.

- Есть ли уже у команды какие-нибудь предварительные планы на зиму?

– Сейчас рассматриваем вариант проведения собрания не только в привычной для нас Турции. Смотрим также на другие регионы, где есть возможность провести собрание. В первую очередь нас интересуют спарринги и качественная подготовка ко второй части сезона. Ведь от подготовки будет зависеть, как команда выступит во второй части сезона. А тут, как я уже говорил, перед клубом стоят очень амбициозные цели и задачи.