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Днепру-1 исполнилось 8 лет

Премьер-лига
Обновлено

29 ноября клуб празднует День Рождения

Днепру-1 исполнилось 8 лет

scdnipro1.com.ua

Новина українською

8 лет назад, 29 ноября 2015 года, была учреждена общественная организация спортивный клуб "Днепр-1".

"За это время наш клуб прошел путь от полковой команды "Днепр-1" до профессионального клуба, который сейчас является одним из лидеров УПЛ".

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Среди достижений спортклубовцев: победа в группе Второй лиги, победа в Первой лиге, Кубок за победу во второй шестерке УПЛ, два выхода в полуфинал Кубка Украины. В прошлом сезоне клуб дебютировал в еврокубках, где сразу же преодолел групповой раунд Лиги Конференций и параллельно стал серебряным призером чемпионата Украины 2022/23!

По состоянию на сегодняшний день "Днепр-1" является лидером текущего чемпионата Украины по итогам первого круга.

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СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1
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