Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 1.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: НК Верес
"Полесье" и "Верес" очным поединком откроют второй круг УПЛ сезона 2023/24. Хоть и "волки" являются номинальными хозяевами этой встречи, но матч пройдет на домашней арене ровенской команды - "Авангард".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Подопечные Юрия Калитвинцева не проигрывали в чемпионате с середины сентября. В свою очередь, команда Сергея Лавриненко - наоборот. В прошлом туре "Верес" одержал свою первую победу с 1-го сентября.
Сейчас житомирский коллектив идет 3-м в турнирной таблице, а ровенский клуб расположился на 14-й позиции.
Матч 16-го тура УПЛ между житомирским "Полесье" и ровенским "Вересом" состоится в пятницу, 1-го декабря 2023-го года, в 17:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo, Киевстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Стало известно, какие оценки получил Зинченко за матч с Лансом
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
- Ликвидировано более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Кварцяный: Уверен, что если бы Майкон не погиб, сейчас бы играл за сборную Бразилии
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года