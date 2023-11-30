Полесье - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Полесье" и "Верес" очным поединком откроют второй круг УПЛ сезона 2023/24. Хоть и "волки" являются номинальными хозяевами этой встречи, но матч пройдет на домашней арене ровенской команды - "Авангард".

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Подопечные Юрия Калитвинцева не проигрывали в чемпионате с середины сентября. В свою очередь, команда Сергея Лавриненко - наоборот. В прошлом туре "Верес" одержал свою первую победу с 1-го сентября.

Сейчас житомирский коллектив идет 3-м в турнирной таблице, а ровенский клуб расположился на 14-й позиции.

Матч 16-го тура УПЛ между житомирским "Полесье" и ровенским "Вересом" состоится в пятницу, 1 -го декабря 2023-го года, в 17:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo, Киевстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Полесье - Верес Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>