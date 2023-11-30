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Будковский: В Десне Мудрик больше играл на себя. Дриблинг, удар, скорость – все было видно

Премьер-лига
Обновлено

Тогда Михаил только знакомился с УПЛ

Будковский: В Десне Мудрик больше играл на себя. Дриблинг, удар, скорость – все было видно

фото из свободных источников

Новина українською

Форвард "Полесья" Филипп Будковский вспомнил былые времена своего пребывания в "Шахтере" и "Десне".

– Вы же тренировались с бразильцами в "Шахтере". Чувствовали ли вы, что сможете заиграть с ними в один футбол?

‒ Очень интересный опыт. Фернандиньо, Дуглас Коста, Виллиан, Мхитарян – уехавшие большие футболисты сейчас играют на уровне топ-чемпионатов. Дух восхищало от их техники.

Бразильцы играли в таки-таки, все низом. Для них я – другой футбол.

‒ Вы с Мудриком в 2020-м играли в "Десне". Михаил подавал с фланга на вас?

– Нет, он больше индивидуально играл. Он только начинал, знакомился с УПЛ. Но не скажу, что многие кроссы от него получал. Мудрик больше играл на себя. Дриблинг, удар, скорость – все было видно.

‒ Заслуженно дорос до того уровня, где оказался?

– Много работал, после тренировок оставался, в зал ходил, со штангой приседал, это все знают. Пример всем. Недаром за него заплатили такие деньги.

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Источник:
Український футбол
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