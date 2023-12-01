Тренер Полесья - перед матчем с Вересом: Постараемся играть в свой футбол

Тренер "Полесья" Сергей Пинчук рассказал о подготовке команды к матчу 16-го тура УПЛ против "Вереса".

"В последних играх соперникам "Вереса" было довольно трудно против них играть. Но мы акцентируем внимание именно на своей игре. В этом матче мы не собираемся под них подстраиваться и делаем акцент именно на своих принципах игры. "Верес" по сравнению с первым кругом изменил стиль игры, они перестраиваются с 4 на 5 защитников, немного изменилась структура игры, но в целом сам рисунок игры нам понятен. Анализируя эту команду, мы понимаем, как они будут играть. Но готовимся к непростой игре. Потому что последние матчи показывают, что их соперникам было достаточно сложно.

В первую очередь мы можем получить положительный результат за счет нашего командного духа, наших лидеров команды. Постараемся играть в свой футбол, через контроль, но есть разные факторы, которые могут влиять на это: в том числе и погодные условия. Может быть сложно, когда сильный снег, или дождь, когда мяч не катится по полю. В таких случаях многие команды упрощают игру от собственных ворот и не разыгрывают. Но какой будет план на игру у нас - посмотрим, какой будет план на игру у них - покажет игра. И от этого мы уже будем отталкиваться", - сказал Пинчук.

Матч "Полесье" - "Верес" состоится сегодня, 1 декабря и начнется в 17:00.