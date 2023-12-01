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Минай и Динамо рассудит Шандор: судейские назначения на 16-й тур УПЛ

Премьер-лига

Судейские назначения на матчи 16-го тура УПЛ

Минай и Динамо рассудит Шандор: судейские назначения на 16-й тур УПЛ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 16-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

16-й тур

1 декабря (пятница)

"Полесье" - "Верес". 17:00. Арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий), Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава),

2 декабря (суббота)

"Колос" - "Оболонь". 13:00. Арбитр - Ярослав Козик (Мукачево), Арбитр VAR - Виталий Романов (Днепр),

"Кривбасс" - "Александрия". 15:00. Арбитр - Юрий Иванов (Донецкая обл.), Арбитр VAR - Екатерина Монзуль (Харьков),

"Днепр-1" - "Ворскла". 17:00. Арбитр - Анастасия Романюк (Ивано-Франковкс), Арбитр VAR - Николай Балакин (Киевская обл.),

3 декабря (воскресенье)

"Минай" - "Динамо". 13:00. Арбитр - Александр Шандор (Львов), Арбитр VAR - Денис Шурман (Киевская обл.),

"Черноморец" - ЛНЗ. 15.00. Арбитр - Александр Каленов (Ивано- Франковс), Арбитр VAR - Роман Блавацкий (Львов),

"Шахтер" - "Металлист 1925". 17:00. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье), Арбитр VAR - Александр Соловьян (Киевская обл.),

4 декабря (понедельник)

"Заря" - "Рух". 13:00. Арбитр - Клим Заброда (Сумы), Арбитр VAR - Игорь Пасхал (Херсон).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ
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