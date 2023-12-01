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Минай и Динамо рассудит Шандор: судейские назначения на 16-й тур УПЛ
Судейские назначения на матчи 16-го тура УПЛ
фото - Олександр Приходько
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 16-го тура УПЛ сезона-2023/2024.
16-й тур
1 декабря (пятница)
"Полесье" - "Верес". 17:00. Арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий), Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава),
2 декабря (суббота)
"Колос" - "Оболонь". 13:00. Арбитр - Ярослав Козик (Мукачево), Арбитр VAR - Виталий Романов (Днепр),
"Кривбасс" - "Александрия". 15:00. Арбитр - Юрий Иванов (Донецкая обл.), Арбитр VAR - Екатерина Монзуль (Харьков),
"Днепр-1" - "Ворскла". 17:00. Арбитр - Анастасия Романюк (Ивано-Франковкс), Арбитр VAR - Николай Балакин (Киевская обл.),
3 декабря (воскресенье)
"Минай" - "Динамо". 13:00. Арбитр - Александр Шандор (Львов), Арбитр VAR - Денис Шурман (Киевская обл.),
"Черноморец" - ЛНЗ. 15.00. Арбитр - Александр Каленов (Ивано- Франковс), Арбитр VAR - Роман Блавацкий (Львов),
"Шахтер" - "Металлист 1925". 17:00. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье), Арбитр VAR - Александр Соловьян (Киевская обл.),
4 декабря (понедельник)
"Заря" - "Рух". 13:00. Арбитр - Клим Заброда (Сумы), Арбитр VAR - Игорь Пасхал (Херсон).
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