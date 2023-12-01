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Кузык: Лучший игрок всех времен - Месси
Защитник "Кривбасса" стал гостем клубного видеопроекта
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Денис Кузык стал гостем очередного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
- Тренер номер один в мире?
- Пеп Гвардиола.
- Лучший игрок всех времен?
- Лионель Месси.
- Самый крутой неукраинский клуб?
- "Барселона".
- Самый памятный момент в футбольной карьере?
- Мой дебютный гол за "Кривбасс" и в УПЛ, который я недавно забил в ворота "Днепра-1".
- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
- Максим Задерака.
- Любимая книга или фильм о футболе?
- Книга Златана Ибрагимовича "I Am Football".
- Лучшее восстановление после матча?
- Сон.
- Ваша футбольная мечта?
- Сыграть за сборную Украины.
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Юрий Вернидуб.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- "Кривбасс" Кривой Рог.
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