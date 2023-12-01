Кузык: Лучший игрок всех времен - Месси

Защитник "Кривбасса" Денис Кузык стал гостем очередного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.

- Тренер номер один в мире?

- Пеп Гвардиола.

- Лучший игрок всех времен?

- Лионель Месси.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Барселона".

- Самый памятный момент в футбольной карьере?

- Мой дебютный гол за "Кривбасс" и в УПЛ, который я недавно забил в ворота "Днепра-1".

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Максим Задерака.

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Книга Златана Ибрагимовича "I Am Football".

- Лучшее восстановление после матча?

- Сон.

- Ваша футбольная мечта?

- Сыграть за сборную Украины.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Юрий Вернидуб.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- "Кривбасс" Кривой Рог.