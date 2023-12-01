Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Верес
"Полесье" и "Верес" очным матчем откроют второй круг чемпионата Украины. Этот матч будет формально домашним для "Полесья", но состоится на поле "Вереса".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч 16-го тура УПЛ состоится в пятницу, первого декабря, в 17:00. Смотреть можно на YouTube/
16-й тур УПЛ сезона 2023/24
1.12.2023. Ровно, "Авангард"
Арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий), Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава)
"Полесье" 17:00 "Верес"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: YouTube
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский клуб прекращает свою деятельность на период войны
- Таблица коэффициентов. Іще два тижні, і запалає…
- Ликвидировано 1280 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Кварцяный: Уверен, что если бы Майкон не погиб, сейчас бы играл за сборную Бразилии
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн