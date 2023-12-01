Полесье - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Полесье" и "Верес" очным матчем откроют второй круг чемпионата Украины. Этот матч будет формально домашним для "Полесья", но состоится на поле "Вереса".

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Матч 16-го тура УПЛ состоится в пятницу, первого декабря, в 17:00. Смотреть можно на YouTube/

16-й тур УПЛ сезона 2023/24

1.12.2023. Ровно, "Авангард"

Арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий), Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава)

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: YouTube