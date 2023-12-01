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Полесье - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Полесье - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Полесье - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Верес

UA-Футбол
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"Полесье" и "Верес" очным матчем откроют второй круг чемпионата Украины. Этот матч будет формально домашним для "Полесья", но состоится на поле "Вереса".

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Матч 16-го тура УПЛ состоится в пятницу, первого декабря, в 17:00. Смотреть можно на YouTube/

16-й тур УПЛ сезона 2023/24

1.12.2023. Ровно, "Авангард"

Арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий), Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава)

"Полесье" 17:00 "Верес"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: YouTube

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