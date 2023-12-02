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Колос - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Оболонь" так и не сыграла матч предыдущего тура, но сейчас вынуждена будет выдерживать натиск "Колоса". Дерби Киевщины.
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Матч УПЛ состоится в субботу, второго декабря, в 13:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Чемпионат Украины
"Колос" - "Оболонь"
Трансляция - MEGOGO
Трансляція матчу Колос - ОболоньСмотреть трансляцию
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