Колос - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Оболонь" так и не сыграла матч предыдущего тура, но сейчас вынуждена будет выдерживать натиск "Колоса". Дерби Киевщины.

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Матч УПЛ состоится в субботу, второго декабря, в 13:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Чемпионат Украины

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