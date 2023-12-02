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Кривбасс - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбас - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: fckryvbas.com
"Александрия" хотела бы быть в турнирной таблице на месте "Кривбасса", но это только мечты. В реальности же нужно просто попытаться сдержать одного из лидеров чемпионата. Удастся ли это сделать? Узнаем из трансляции.
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Матч УПЛ состоится в субботу, второго декабря, в 15:00. Смотреть можно на YouTube.
Чемпионат Украины
"Кривбасс" - "Александрия"
Трансляция - MEGOGO
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