  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбас - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Кривбасс - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: fckryvbas.com

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" хотела бы быть в турнирной таблице на месте "Кривбасса", но это только мечты. В реальности же нужно просто попытаться сдержать одного из лидеров чемпионата. Удастся ли это сделать? Узнаем из трансляции.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч УПЛ состоится в субботу, второго декабря, в 15:00. Смотреть можно на YouTube.

Чемпионат Украины

"Кривбасс" - "Александрия"

Трансляция - MEGOGO

По теме
yellow-arrow
Дедышин: Интерес Лацио и Вольфсбурга к Слюбику? Наверное, это какие-то агентские игры
yellow-arrow
Минай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Матч между Колос и Оболонью начнется с опозданием из-за воздушной тревоги
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости