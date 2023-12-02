Днепр-1 - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В первом круге эти команды между собой не сыграли, а вот в конце прошлого чемпионата выдали настоящий триллер. Поэтому принципиальности будет достаточно.

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Матч УПЛ состоится в субботу, второго декабря, в 17:00. Смотреть можно на 2+2

Чемпионат Украины

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