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Минай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Минай - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
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Это будет последний в этом календарном году домашний матч "Миная" – и против очень грозного соперника. На Закарпатье мало кому бывает легко с футбольной точки зрения, но способен ли "Минай" в своем нынешнем состоянии создать проблемы одному из фаворитов турнира?

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Разве что по-настоящему зимняя погода поможет.

Матч 16-го тура УПЛ состоится в воскресенье, третьего декабря, в 13:00. Локация – "Минай-Арена" в одноименном населенном пункте. Это пригород Ужгорода.

Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на региональных каналах Общественного, на кабельном канале Спорт 1, а также на YouTube-канале УПЛ ТВ.

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Трансляція матчу Минай - Динамо
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>

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