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Минай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Это будет последний в этом календарном году домашний матч "Миная" – и против очень грозного соперника. На Закарпатье мало кому бывает легко с футбольной точки зрения, но способен ли "Минай" в своем нынешнем состоянии создать проблемы одному из фаворитов турнира?
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Разве что по-настоящему зимняя погода поможет.
Матч 16-го тура УПЛ состоится в воскресенье, третьего декабря, в 13:00. Локация – "Минай-Арена" в одноименном населенном пункте. Это пригород Ужгорода.
Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на региональных каналах Общественного, на кабельном канале Спорт 1, а также на YouTube-канале УПЛ ТВ.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>
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