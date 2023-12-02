Минай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Это будет последний в этом календарном году домашний матч "Миная" – и против очень грозного соперника. На Закарпатье мало кому бывает легко с футбольной точки зрения, но способен ли "Минай" в своем нынешнем состоянии создать проблемы одному из фаворитов турнира?

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Разве что по-настоящему зимняя погода поможет.

Матч 16-го тура УПЛ состоится в воскресенье, третьего декабря, в 13:00. Локация – "Минай-Арена" в одноименном населенном пункте. Это пригород Ужгорода.

Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на региональных каналах Общественного, на кабельном канале Спорт 1, а также на YouTube-канале УПЛ ТВ.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Минай - Динамо Смотреть трансляцию

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