Днепр-1 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2.12.2023

Днепровская и полтавская команды подходят к поединку в разных весовых категрориях. "Днепр-1" завершил первый круг единоличным лидером, а "Ворскла" поделила турнирную таблицу пополам. Подопечные Юрия Максимова на "Днепр-Арене" будут принимать коллектив Виктора Скрипника на "Днепр-Арене".

16-й тур УПЛ сезона 2023/24

2.12.2023. Днепр, "Днепр-Арена"

Арбитр: Романюк Анастасия

"Днепр-1" 17:00 "Ворскла"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Днепр-1 - Ворскла Смотреть трансляцию

"Днепр-1": последние новости

Днепряне под руководством Юрия Максимова просто расцвели и набрали невероятные обороты. С приходом 54-летнего наставника "Днепр-1" одержал 9 побед и только в одном поединке уступил. Это произошло в игре против другого лидера - криворожского "Кривбасса" (0:3).

В последнем же туре днепровский коллектив разгромил одесский "Черноморец". Матч не был простым, но днепряне сумели продемонстрировать класс и характер, и забрать свое у "моряков". Хотя и действующий вице-чемпион пропустил 2 мяча, но провел сразу 5 голов.

Учитывая все факторы, достаточно нетривиальная задача найти причины, по которым "Ворскла" может отобрать очки у лидера турнирной таблицы.

"Днепр-1" достаточно мало пропускает и много забивает. Команда Макксимова выглядит сплошным монолитом и при этом является очень адаптивной под соперника.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Филиппов.

"Ворскла": последние новости

Полтавский клуб переживал и лучшие времена. Сейчас "Ворскла" - это идеальный пример определения "середняк". Подопечные Виктора Скрипника примерно с одинаковой частотой показывают разные результаты. В текущем первенстве "зеленые" оформили 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

В предыдущем туре "Ворскла" разошлись миром с еще одним середняком - новичком УПЛ ЛНЗ. Моментов было мало у обоих коллективов, поэтому так и закончили - 0:0.

Трудно найти предпосылки для положительного результата полтавчан в матче с днепрянами. Команда Скрипника просто-напросто ниже по уровню и классу. Наставнику "Ворсклы" нужно придумать что-то по-настоящему особенное.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу, Крупский, Челядин, Нестеренко, Кане, Фелипе.

"Днепр-1" - "Ворскла". Личные встречи

В своей истории днепровская и полтавская команды встречались 15 раз. Большинство из них, конечно, пришлись на чемпионат Украины. В общем "Днепр-1" одержал 5 побед, а дважды сильнее была "Ворскла". Еще 4 раза коллективы разошлись миром.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Днепр-1" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Ворскла". Турнирное положение команд

"Днепр-1" под руководством Юрия Максимова является единоличным лидером таблицы. В активе днепрян 33 очка в 15-ти турах. Что касается "Ворсклы", то подопечные Виктора Скрипника с 19 баллами расположились на 8-й позиции.

КОМАНДА И В Н П О 1 СК Днепр-1 15 10 3 2 33 2 Кривбас 15 9 3 3 30 3 Пол есье 15 9 3 3 30 4 Шахтер 13 7 4 2 25 5 Рух 15 6 6 3 24 6 Динамо 12 7 1 4 22 7 Колос 14 4 8 2 20 8 Ворскла 15 5 4 6 19 9 Черноморец 14 6 1 7 19 10 ЛНЗ 15 4 5 6 17 11 Металлист 1925 14 4 3 7 15 12 Оболонь 14 3 4 7 13 13 ФК Александрия 14 3 4 7 13 14 Ворскла 14 2 5 7 11 15 Заря 12 2 4 6 10 16 ФК Минай 15 0 6 9 6

"Днепр-1" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:0. Преимущество днепрян очевидно. Футболисты "Днепра-1" должны выходить на поле и забирать три очка. "Ворскле" будет очень сложно. Трудно придумать то, за счет чего полтавский коллектив может отобрать очки.