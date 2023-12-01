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Бущан второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Динамо
Обошел Ваната и Караваева
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" подвело итоги голосования среди болельщиков относительно лучшего игрока команды в ноябре.
Большинство респондентов проголосовали за вратаря Георгия Бущана, который и стал лучшим игроком месяца. Он получил 45% голосов.
Вторым в голосовании стал Владислав Ванат (19%), третьим - Александр Караваев (15%).
В ноябре Бущан принял участие во всех трех матчах "Динамо". Киевляне дома уступили "Шахтеру" (0:1), победили на выезде "Кривбасс" (2:0) и дома "Рух" (2:0). В этих поединках голкипер сыграл без замен и пропустил лишь один мяч.
Для Бущана эта награда стала второй подряд. В октябре он также был признан лучшим игроком команды.
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