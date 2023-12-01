Бущан второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Динамо

"Динамо" подвело итоги голосования среди болельщиков относительно лучшего игрока команды в ноябре.

Большинство респондентов проголосовали за вратаря Георгия Бущана, который и стал лучшим игроком месяца. Он получил 45% голосов.

Вторым в голосовании стал Владислав Ванат (19%), третьим - Александр Караваев (15%).

В ноябре Бущан принял участие во всех трех матчах "Динамо". Киевляне дома уступили "Шахтеру" (0:1), победили на выезде "Кривбасс" (2:0) и дома "Рух" (2:0). В этих поединках голкипер сыграл без замен и пропустил лишь один мяч.

Для Бущана эта награда стала второй подряд. В октябре он также был признан лучшим игроком команды.