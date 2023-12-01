  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бущан второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Динамо

Премьер-лига

Обошел Ваната и Караваева

Бущан второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" подвело итоги голосования среди болельщиков относительно лучшего игрока команды в ноябре.

Большинство респондентов проголосовали за вратаря Георгия Бущана, который и стал лучшим игроком месяца. Он получил 45% голосов.

Вторым в голосовании стал Владислав Ванат (19%), третьим - Александр Караваев (15%).

В ноябре Бущан принял участие во всех трех матчах "Динамо". Киевляне дома уступили "Шахтеру" (0:1), победили на выезде "Кривбасс" (2:0) и дома "Рух" (2:0). В этих поединках голкипер сыграл без замен и пропустил лишь один мяч.

Для Бущана эта награда стала второй подряд. В октябре он также был признан лучшим игроком команды.

Читайте также"Сколько можно? Как ты так играешь". Защитник Динамо рассказал о встречах с хейтерами на улице
По теме
yellow-arrow
Официально. Металлист 1925 подписал экс-нападающего Зари
yellow-arrow
Габовда: Уважаем Полесье, но готовы дать серьезный бой
yellow-arrow
Хавбек Колоса: Нашей первоочередной задачей является выход в еврокубки
Георгий Бущан Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости