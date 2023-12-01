УПЛ. Полесье - Верес 1:1. Безыдейность, однако ничья

Никаких неожиданностей не случилось. Как и прогнозировалось, "волки" с первых минут, как и положено лидерам, взяли мяч под свой контроль и действовали первым номером. Уже в первые минуты футболисты "Полесья" были очень близки к тому, что размочить счет. В перекладину после подачи со стандарта попал Гитченко. Если на старте ровенская команда действовала активнее, то с течением времени инициатива снова перешла к номинальным хозяевам. Впрочем, подопечные Сергея Лавриненко не выглядели мальчиками для битья.

Моменты изредка возникали у ворот обоих коллективов. Однако обеим сторонам явно не хватало конструктива и креатива. В целом в первом тайме это была абсолютно равная игра.

Ближе к завершению первой половины встречи каркас ворот снова спас "Верес". В крестовину попал Козак - Паст был бессилен. В свою очередь острота от ровенской команды ограничивалась хаотичными очень неточными выстрелами из-за пределов штрафной площадки.

На второй тайм Юрий Калитвинцев выпустил на поле своего "джокера" - Макуана. Конголезец сразу освежил игру в атаке "Полесья". После матча с "горняками" было подозрение на травму, но 21-летний вингер вышел и выглядел активным. После перерыва подопечные Сергея Лавриненко ничего другого не придумали и продолжили следовать тактике дальних ударов.

Поединок проходил под девизом: "много борьбы - мало моментов". Но на экваторе вторых 45 минут житомирская команда все же сумела наконец-то открыть счет. Гол от "Полесья" напрашивался. Кушниренко, с помощью рикошета от Крушинского, после суматохи в штрафной площадке в одно касание с лету отправил снаряд в сетку.

Казалось, так и закончили бы - 1:0. "Верес" что-то там пытался, но это были такие примитивные потуги... Однако, в компенсированное время футболисты "Полесья" откровенно расслабились и поверили в свою победу. Этим воспользовался Шестаков. Как его упустили защитники житомирской команды - загадка.

"Верес" можно похвалить за характер и желание, здесь не забрать. Однако, несмотря на хороший для себя результат, ривненчанам явно требуется усиление состава или смена наставника. Есть четкое ощущение, что на данном этапа ни этот ростер, ни этот тренер не могут дать друг другу больше. В любом случае в каких-то ротациях или изменениях народный клуб нуждается.

16-й тур УПЛ сезона 2023/24

1.12.2023. Ровно, "Авангард"

"Полесье" - "Верес" 1:1

Голы: Крушинский 68 - Шестаков 90+6

"Полесье": Бойко - Смоляков, Гитченко, Чоботенко, Тейлор - Крушинский (Огиря 86), Кушниренко - Шастал (Макуана), Грицук (к) (Мустафаев 72), Козак - Будковский.

Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

"Верес": Паст - Шевченко (Баран 72), Сезар, Курко, Гакман - Кучеров (к) (Марусич 88), Кучеренко - Владислав Шарай, Сикейра (Близниченко 86), Дахновский (Шестаков 71) - Гайдучик.

Главный тренер: Сергей Лавриненко.

Предупреждения: Тейлор 33, Сикейра 53, Кушниренко 63, Гакман 65, Близниченко 89, Смоляков 90+2, Макуана 90+4

Арбитр: Копиевский Виктор