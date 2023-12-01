УАФ начала производство относительно тренера Оболони Иващенко, который выступил с критикой женщин-арбитров

Комитет этики и честной игры УАФ начал производство относительно критических слов главного тренера "Оболони" Валерия Иващенко о том, что матчи УПЛ обслуживают женщины.

Тэту информацию подтвердил глава Комитета Франческо Баранка.

Производство открыли сразу после того, как прочитали заявление коуча.

Напомним, что Иващенко, в частности, говорил, что "женщины-арбитры не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Могли бы в женском работать".