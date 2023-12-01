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УАФ начала производство относительно тренера Оболони Иващенко, который выступил с критикой женщин-арбитров
Об этом сообщил глава Комитета этики и честной игры Франческо Баранка
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Комитет этики и честной игры УАФ начал производство относительно критических слов главного тренера "Оболони" Валерия Иващенко о том, что матчи УПЛ обслуживают женщины.
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Тэту информацию подтвердил глава Комитета Франческо Баранка.
Производство открыли сразу после того, как прочитали заявление коуча.
Напомним, что Иващенко, в частности, говорил, что "женщины-арбитры не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Могли бы в женском работать".
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2023 в 19:06
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