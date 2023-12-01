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УАФ начала производство относительно тренера Оболони Иващенко, который выступил с критикой женщин-арбитров

Премьер-лига

Об этом сообщил глава Комитета этики и честной игры Франческо Баранка

УАФ начала производство относительно тренера Оболони Иващенко, который выступил с критикой женщин-арбитров

instagram.com/fc_obolon_kyiv

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Комитет этики и честной игры УАФ начал производство относительно критических слов главного тренера "Оболони" Валерия Иващенко о том, что матчи УПЛ обслуживают женщины.

Читайте такжеИващенко: Женщины-арбитры не успевают за ритмом мужского футбола, нуждаются в подсказках

Тэту информацию подтвердил глава Комитета Франческо Баранка.

Производство открыли сразу после того, как прочитали заявление коуча.

Напомним, что Иващенко, в частности, говорил, что "женщины-арбитры не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Могли бы в женском работать".

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Валерий Иващенко Оболонь (Киев) Комитет по этике и честной игре Франческо Баранка
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Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2023 в 19:06
зубочистка в зубах - это тренд!
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2023 в 19:06
зубочистка в зубах - это тренд!
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Kondor (Веселе)
01.12.2023 в 18:52
Надо же показать работу,активность и принципиальность.
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