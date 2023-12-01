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Оболонь намерена защищать своего тренера в производстве УАФ относительно критики женщин-арбитров
Если расследование дойдет до официальных решений
Фото: fc.obolon.ua
Директор "Оболони" Александр Резниченко заявил, что клуб будет защищать своего тренера Валерия Иващенко, в отношении которого Комитет этики и честной игры начал производство, из-за слов коуча с критикой женщин-арбитров.
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Напомним, что Иващенко, в частности, говорил, что "женщины-арбитры не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Могли бы в женском работать".
"К настоящему времени официальной информации в клубе никакой нет об открытии производства. Если она будет, попрошу юристов заняться этим вопросом.
Если будет официальное письмо, то будем на это реагировать и защищать нашего тренера. Если будет официальная информация, значит, юристы будут изучать эти вопросы, а клуб будет принимать соответствующие решения", - сказал Резниченко.
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