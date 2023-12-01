Оболонь намерена защищать своего тренера в производстве УАФ относительно критики женщин-арбитров

Директор "Оболони" Александр Резниченко заявил, что клуб будет защищать своего тренера Валерия Иващенко, в отношении которого Комитет этики и честной игры начал производство, из-за слов коуча с критикой женщин-арбитров.

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Напомним, что Иващенко, в частности, говорил, что "женщины-арбитры не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Могли бы в женском работать".