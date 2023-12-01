Новичок Металлиста 1925 Фримпонг: Убедился что здесь, где я нахожусь, все мирно и спокойно

Новичок "Металлиста 1925", форвард Рэймонд Овусу-Фримпонг, который недавно подписал контракт с харьковским клубом , рассказал о своем возвращении в Украину.

- Рэймонд, приветствуем тебя в Украине, расскажи, пожалуйста, нашим болельщикам, как ты себя здесь чувствуешь?

- Да, сейчас у меня все хорошо. Я был в Украине в прошлом году. Из-за начала войны я уехал, но сейчас вернулся снова. Сейчас все нормально. Украина действительно очень хорошая страна, чтобы здесь быть.

- Изменилась ли наша страна со времени твоего первого пребывания здесь?

- Да, конечно. Как по мне сейчас, когда я приехал, то на улицах не так много людей, как раньше. Но, я считаю, что для меня все в порядке в Украине.

- Все же, боялся ли ты возвращаться в Украину, потому что у нас в стране война продолжается?

- Да, я размышлял, опасался. Но я прибыл в страну, воочию убедился, что здесь, где я нахожусь, все спокойно, мирно. Там, где проходят матчи, боевых действий нет.

– Чем тебе нравится Украина?

– В Украине хорошие люди. Приветливые, всегда можно обратиться к кому-нибудь. Следовательно, действительно очень хорошие люди.

– Какие твои первые впечатления от "Металлиста 1925"?

– В этой команде хорошие игроки, я знаю, помню этих футболистов. Поэтому кроме качественных игроков, хороший тренер, поэтому я считаю, что нам удастся финишировать в топ-5, если для нас все будет хорошо в этом сезоне.