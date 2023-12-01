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Днепр-1 - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 2.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
scdnipro1.com.ua
Днепряне завершили первый круг единоличным лидером. В свою очередь полтавская команда по итогам 15-ти туров поделила таблицу пополам.
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Дела у команды Юрия Максимова и Виктора Скрипника идут по-разному. "Днепр-1" одержал 9 побед в последних 10 матчах. В свою очередь "Ворскла" в последних 7 поединках победила лишь однажды.
Трудно назвать предпосылки положительного результата в этом матче для полтавчан. Однако игра в любом случае прогнозирует быть напряженной.
Матч 16-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Ворсклой" состоится в субботу, 2-го декабря 2023-го года, в 17:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на 2+2.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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