Супряга и Кабаев на месте. Шовковский взял на матч с Минаем 21 игрока

Вечером пятницы, 1 декабря, " Динамо " отправилось в Ужгород на календарный матч 16-го тура чемпионата Украины против "Миная".

Тренерский штаб "бело-синих" во главе с исполняющим обязанности главного тренера Александром Шовковским рассчитывает в предстоящем поединке на 21 игрока.

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун;

Защитники: Дубинчак, Малыш, Тымчик, Дячук, Сирота, Биловар, Вивчаренко;

Полузащитники: Царенко, Рамадани, Караваев, Буяльский, Андриевский, Шапаренко, Кабаев, Бражко, Бенито;

Нападающие: Ванат, Супряга.

Напомним, что матч "Минай" — "Динамо" состоится в воскресенье, 3 декабря, и начнется в 13:00.