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Супряга и Кабаев на месте. Шовковский взял на матч с Минаем 21 игрока
Динамо отправилось в Ужгород на матч с Минаем
fcdynamo.com
Вечером пятницы, 1 декабря, "
Тренерский штаб "бело-синих" во главе с исполняющим обязанности главного тренера Александром Шовковским рассчитывает в предстоящем поединке на 21 игрока.
Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун;
Защитники: Дубинчак, Малыш, Тымчик, Дячук, Сирота, Биловар, Вивчаренко;
Полузащитники: Царенко, Рамадани, Караваев, Буяльский, Андриевский, Шапаренко, Кабаев, Бражко, Бенито;
Нападающие: Ванат, Супряга.
Напомним, что матч "Минай" — "Динамо" состоится в воскресенье, 3 декабря, и начнется в 13:00.
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