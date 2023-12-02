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Шестаков - про свой гол Полесью: Оказался в нужное время в нужном месте

Премьер-лига

Ровенчане спаслись на последних секундах

Шестаков - про свой гол Полесью: Оказался в нужное время в нужном месте

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Максим Шестаков, который забил спасительный гол "Вереса" на 90+7 минуте в ворота "Полесью" (1:1) в матче 16-го тура УПЛ, поделился эмоциями от поединка.

– В текущем сезоне это была моя 13 игра в составе "Вереса" и, как видите, "чертова дюжина" оказалась счастливой: я открыл счет голам.

- Какие наставления давал главный тренер Сергей Лавриненко, когда на 71-й минуте при счете 0:1 выпускал тебя на поле?

– Если откровенно, то я не знаю, по какой причине Виталий Дахновский попросил о замене. Лавриненко позвал меня и сказал, чтобы я вышел вместо Дахновского на позиции левого атакующего полузащитника. Задание? Прессинговать соперников при потере мяча, а при позиционном наступлении благодаря перемещениям искать брешь в оборонительных редутах житомирцев. Под занавес матча уже действовал на правом фланге, поменявшись местами с Владиславом Шараем.

– Как получилось на 97-й минуте заставить житомирян пропустить?

– Как говорится, оказался в нужное время в нужном месте. В компенсированное время стоппер Жулио Сезар выдвинулся на острие атаки, выиграл верховую дуэль, подкорректировав полет мяча на дальнюю штангу. Мне осталось не промахнуться с близкого расстояния.

– Ничейный счет по игре?

– Было мало голевых моментов, хотя "Верес" дважды после ударов житомирян спасал от неприятностей каркас ворот. Все же, главное, что ровенчане дали бой одному из лидеров УПЛ, проявили характер, завоевав очень ценное очко, которое нам пригодится в борьбе за выживание в элите и придаст сил при подготовке к заключительному поединку первой части сезона – с "Шахтером", который состоится 8 декабря.

– А "Шахтер", которому 13 декабря встречаться в Лиге чемпионов с "Порту", не просил о переносе этого матча?

– Я не в курсе, знаю только, что завтра выходной, а потом приступим к изучению сильных и слабых сторон "горняков".

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Источник:
sport.ua
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