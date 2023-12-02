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Колос - Оболонь: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Колос – Оболонь, УПЛ, 2 декабря 2023
UA-Футбол/ Автор: Аліна Єрофєєва
“Колос” и “Оболонь” на двоих выиграли один матч в трех последних турах и еще не сыграли ни одной игры после международной паузы. Обе команды намерены набрать как можно больше очков перед большим перерывом.
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Смотрите матч 16 тура "Колос" – "Оболонь" в субботу, 2 декабря на платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV.
Начало матча "Колос" – "Оболонь" о 13:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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