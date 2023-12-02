Колос - Оболонь: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

“Колос” и “Оболонь” на двоих выиграли один матч в трех последних турах и еще не сыграли ни одной игры после международной паузы. Обе команды намерены набрать как можно больше очков перед большим перерывом.

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Смотрите матч 16 тура "Колос" – "Оболонь" в субботу, 2 декабря на платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV.

Начало матча "Колос" – "Оболонь" о 13:00.

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