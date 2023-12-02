Даниил Бескоровайный - об игре с Александрией: Кривбасс ожидает тяжелый поединок

Защитник криворожского "Кривбасса" Даниил Бескоровайный, рассказал о подготовке к матчу против "Александрии".

Даниил, какие мысли накануне матча, как готовитесь?

Готовимся со всей ответственностью. Настраиваемся с ребятами на хорошую игру в родных стенах. Хотим получить максимум очков и продолжать двигаться только вперед. Соперник имеет в составе достаточно молодых футболистов по сравнению с прошлым сезоном.

Прошлый матч против "Миная" ты пропустил из-за дисквалификации. Где наблюдал за игрой?

Дома, в Кривом Роге. Очень переживал за команду, поэтому знал, что "Кривбасс" ожидает тяжелый поединок. Главное, что есть победа, есть важные три очка. Наша команда поджимает лидера и продолжает двигаться к своей цели.

Напомним, матч "Кривбасс" - "Александрия" пройдет сегодня в 15:00