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Даниил Бескоровайный - об игре с Александрией: Кривбасс ожидает тяжелый поединок
Защитник криворожского клуба о предстоящей игре с Александрией
Фото: fckryvbas.com
Защитник криворожского "Кривбасса" Даниил Бескоровайный, рассказал о подготовке к матчу против "Александрии".
Даниил, какие мысли накануне матча, как готовитесь?
Готовимся со всей ответственностью. Настраиваемся с ребятами на хорошую игру в родных стенах. Хотим получить максимум очков и продолжать двигаться только вперед. Соперник имеет в составе достаточно молодых футболистов по сравнению с прошлым сезоном.
Прошлый матч против "Миная" ты пропустил из-за дисквалификации. Где наблюдал за игрой?
Дома, в Кривом Роге. Очень переживал за команду, поэтому знал, что "Кривбасс" ожидает тяжелый поединок. Главное, что есть победа, есть важные три очка. Наша команда поджимает лидера и продолжает двигаться к своей цели.
Напомним, матч "Кривбасс" - "Александрия" пройдет сегодня в 15:00
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