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Снег в Ковалевке. Оболонь показала в каких условиях состоится матч с Колосом

Премьер-лига
Обновлено

Море снега

Снег в Ковалевке. Оболонь показала в каких условиях состоится матч с Колосом

shakhtar.com

Новина українською

“Оболонь” не играла матч прошлого тура против “Александрии” из-за плохого состояния газона стадиона “Ника”, не выдержавшего осадков.

Утром в субботу, второго декабря снег накрыл Киевскую область и теперь свою стойкость к погоде должен продемонстрировать стадион “Колос”.

Матч между “Колос” и Оболонью” начнется в 13:00.

Видео – телеграм “Оболони”.

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