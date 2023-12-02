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Снег в Ковалевке. Оболонь показала в каких условиях состоится матч с Колосом
Море снега
shakhtar.com
“Оболонь” не играла матч прошлого тура против “Александрии” из-за плохого состояния газона стадиона “Ника”, не выдержавшего осадков.
Утром в субботу, второго декабря снег накрыл Киевскую область и теперь свою стойкость к погоде должен продемонстрировать стадион “Колос”.
Матч между “Колос” и Оболонью” начнется в 13:00.
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