"Забили один гол, но разконцентрировались в конце": Борис Крушинский - о ничье с Вересом

Полузащитник житомирского "Полесья" Борис Крушинский поделился своими эмоциями после игры с "Вересом".

"Нам не все удавалось, забили один гол, но расконцентрация в конце и пропустили. Но ничего страшного не произошло, мы готовимся дальше к следующему матчу. Мы знали, что "Верес" играет до конца, поэтому ожидали, но где-то не доиграли, поэтому и счет такой 1:1. Но забыли и поехали в Житомир. Нас ожидает еще одна важная игра, тем более, что "Днепр-1" является лидером по состоянию на сейчас. Будем настраиваться и уверен, что нас ждет интересный матч", — приводит слова полузащитника.