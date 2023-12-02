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"Забили один гол, но разконцентрировались в конце": Борис Крушинский - о ничье с Вересом

Премьер-лига
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Полузащитник житомирского клуба рассказал о матче с ровенским Вересом

"Забили один гол, но разконцентрировались в конце": Борис Крушинский - о ничье с Вересом

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник житомирского "Полесья" Борис Крушинский поделился своими эмоциями после игры с "Вересом".

"Нам не все удавалось, забили один гол, но расконцентрация в конце и пропустили. Но ничего страшного не произошло, мы готовимся дальше к следующему матчу. Мы знали, что "Верес" играет до конца, поэтому ожидали, но где-то не доиграли, поэтому и счет такой 1:1. Но забыли и поехали в Житомир. Нас ожидает еще одна важная игра, тем более, что "Днепр-1" является лидером по состоянию на сейчас. Будем настраиваться и уверен, что нас ждет интересный матч", — приводит слова полузащитника.

Напомним, после матча с "Вересом" житомирский клуб занимает 2 место в турнирной таблице УПЛ.

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Полесье (Житомир) Борис Крушинский
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Источник:
ФК Полісся
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